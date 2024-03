Con Estella Izzi l'istituto "Silvio Di Lalla" alla fase nazionale delle Olimpiadi di Filosofia

CASACALENDA. “Se vuoi avere la vera libertà devi farti servo della filosofia” (Seneca).

Con grande soddisfazione della dirigente scolastica Filomena Giordano, delle docenti, della vicaria Angela Ramacieri, della storica professoressa Lia Catelli e di tutto il corpo docente, l'alunna Estella Izzi, frequentante la 5^ B del Liceo Linguistico di Casacalenda, si qualifica alla fase nazionale delle Olimpiadi della filosofia, dopo aver brillantemente superato in primis la selezione d'Istituto e in secundis quella regionale con un saggio argomentativo di ambito estetico, sul concetto del “bello” in Aristotele.

Questo ragguardevole traguardo è il risultato del binomio imprescindibile tra passione e studio degli allievi e competenza e abnegazione delle docenti, cifra distintiva del Silvio Di Lalla, una scuola di qualità, da sempre impegnata nella valorizzazione delle eccellenze.

Ad maiora, Estella.