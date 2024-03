Histoire de la chanson en Italie: Roberta Di Lorenzo testimonial del Molise con Fred Bongusto

TERMOLI. Torniamo a parlare della cantautrice Roberta Di Lorenzo, termolese d'adozione, che in un suo recente viaggio in Francia ha scoperto di essere annoverata tra i musicisti più rinomati del Molise.

«È stata una sorpresa qui in Francia, trovarmi in questo libro a rappresentare Termoli nella storia della canzone d’autore». Sono parole piene di stupore quelle di Roberta Di Lorenzo. Nel libro da lei trovato, “Histoire de la chanson en Italie”, si parla della musica in tutte le varie regioni italiane. E a rappresentare il Molise, accanto a Fred Bongusto, compare proprio il nome della Di Lorenzo.

Roberta Di Lorenzo nasce a Termoli dove vive fino all’età di 18 anni. Fin da giovanissima studia pianoforte, chitarra e canto lirico. Nel 2005 esordisce nel mondo della musica entrando a far parte del gruppo vocale "L'una e cinque", insieme ai quali vince numerosi premi di rilevanza anche internazionale. Nel 2007 conosce quello che è il suo attuale produttore Francesco Venuto insieme a Eugenio Finardi che la sceglie come supporter per i tour dal vivo delle successive due stagioni. Il sodalizio artistico con Finardi sfocia nella produzione dell'album d'esordio della cantautrice, “L'occhio della luna”, pubblicato nel 2010 dall'etichetta discografica EGEA e diffuso su scala nazionale.

Anticipato dal singolo “Antigone”, il disco ottiene numerosi consensi da parte della critica, che l'ha definita una rivelazione tra le cantautrici. Nel 2012 Roberta scrive il brano “E tu lo chiami Di o”, presentato al Festival di Sanremo e selezionato per partecipare alla gara con l'interpretazione di Eugenio Finardi. Nello stesso anno la cantautrice pubblica un secondo album “Su questo piano che si chiama terra”, anticipato dal singolo “A causa di Psiche”. Ispirato a temi sociali anche l’ultimo singolo di Roberta di Lorenzo “Esaurimento da web”. Brano composto e arrangiato dalla stessa artista e prodotto da Raiser Produzioni Musicali, rappresenta una divertente fotografia del rapporto dei giovani con i social network e di come questo influenzi la loro quotidianità.