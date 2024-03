"Squilli di Trombetta": il "pagellone" del weekend sportivo termolese

TERMOLI. Tornano anche questa settimana "Gli squilli di Trombetta", il "pagellone" sulla prestazione delle squadre termolesi.

Il podio più alto spetta ai nuotatori termolesi e molisani paralimpici, voto 10 e lode. Tre record di categoria, a livello nazionale, al primo meeting interregionale Finp Molise-Abruzzo che si è tenuto all’impianto M2 di Campodipietra. Una manifestazione realizzata in collaborazione con la Fin Molise e con il supporto dell’immancabile Cip Molise. Dunque un bilancio positivo sia per le società della regione, Asd Termoli Nuoto, Emmedue, H2O Sport e Scuola Nuoto Isernia, che per quelle abruzzesi, Apd Vita e Sport e Asd Rosetana Nuoto. Esordio per l’Emmedue con l'atleta Mariantonietta Di Geronimo promozionale, ottimo tempo sui 25 stile e dorso. Altro esordio per Alessandro Schembari della Termoli Nuoto sui 50 e 100 stile libero. Riconferma, per le società molisane scuola Isernia nuoto con miglioramento del tempo sui 25 st e do, per le atlete Adele Berardi e Giorgia Di Pasquale. Il veterano della Termoli Nuoto Fuzio Gaetano ha fatto, poi, il suo migliore sui 100 e 50 stile. Ed un encomio speciale per la H2O sport per il record di categoria sui 200 stile libero con l'atleta Gaia Grazia Verardi-C

Boxe Termoli, voto 10. A Francavilla al Mare si sono tenuti i criteri giovanili di Boxe, un grande spettacolo dei piccoli atleti del futuro. 105 atleti per le categorie “Cuccioli”, “Cangurini”, “Canguri” e "Allievi”, tra questi anche i piccoli boxeur della palestra termolese “Boxe Termoli” che come sempre si sono distinti. Il maestro Ciarrocchi, con orgoglio, ci porta a conoscenza anche di una brillante qualificazione ai prossimi campionati italiani a Montecatini Terme che si terranno dal 22 al 24 marzo 2024 del suo atleta Nicolò De Lellis.

Pallavolo serie C maschile Termoli Pallavolo, voto 9,5. Riconquistano la prima posizione, seppur in coabitazione con Manoppello che ha vinto solo al tie- break, i ragazzi di Palli hanno vinto nettamente come da pronostico la Julas Gas di Montesilvano.

Ora sarà solo questione di nervi saldi e caparbietà per centrare l’obiettivo finale, comunque vada per i termolesi comunque sarà una stagione stra-positiva.

Basket serie C unica Air Basket Termoli, voto 9. Sale l’attesa del big match di domenica contro il Vasto. Questa regular season è stata superlativa per l’Air Basket. Quest’anno, a cominciare dal coach Marinelli è stato creato un gruppo di squadra davvero da primato, coeso. Un mix incredibile di giovani e veterani che hanno spaccato davvero e siamo certi che il meglio deve ancora arrivare.

Basket divisione regionale 2 Airino Basket Termoli, voto 8,5. Vince ancora l’Airino Basket in trasferta a Ortona, consolidando il quarto posto in classifica. La squadra, quest’anno, sta davvero facendo un campionato e una stagione da incorniciare. La vittoria di domenica è stata superlativa e quindi conferma in toto tutto quanto di buono si dice di questa squadra allenata da coach Coppola.

Ciclismo di fondo, il Team De Santis Bike Store, voto 8. La Granfondo Strade Bianche è una delle gare ciclistiche più affascinanti e impegnative, svolta sulle strade bianche della Toscana. Caratterizzata da un mix di percorsi sterrati e asfaltati, la gara offre uno spettacolo unico tra paesaggi mozzafiato e una sfida tecnica e fisica di alto livello. Il susseguirsi di strade sterrate, salite e discese crea un percorso stimolante e impegnativo, perfetto per mettere alla prova la resistenza e le abilità tecniche degli oltre 7000 atleti provenienti da tutto il globo. Il Team De Santis Bike Store si è presenta ai nastri di partenza con 5 atleti: Maurizio De Santis, Alessio De Santis, Riccardo De Santis, Roberto D'Angelo e Domenico De Camillis ottenendo risultati eccezionali. Nel percorso di 90 km con 1400 metri di dislivello, Riccardo De Santis si è distinto con un eccezionale 12º posto assoluto e il 4º posto nella sua categoria, Alessio De Santis ha conquistato il 16º posto assoluto e il 6º nella sua categoria, Maurizio De Santis ha ottenuto l’85º posto assoluto e il 2º nella sua categoria, Roberto D'Angelo si è piazzato al 264º assoluto e al 26º nella sua categoria ed infine, Domenico De Cammillis ha concluso la gara con il 924º posto assoluto e il 112º nella sua categoria

Calcio serie D Termoli Calcio 1920, voto 7,5. Avremmo firmato all’inizio per un pareggio ad Avezzano, ma al 90’ un pizzico di rammarico ci ha pervaso perché la squadra ha sicuramente avuto molte più occasioni da gol che i padroni di casa. L’unica nota stonata? Il fatto che non siamo stati concreti nelle conclusioni a rete. Da questo pareggio ne scaturisce senza dubbio un bicchiere mezzo pieno, ora ci attende un bell’esame di maturità domenica contro la Sambenedettese. Se dovessimo superarlo positivamente, allora la squadra potrà guardare con molta fiducia in più il raggiungimento del traguardo prefissato ad inizio stagione.

Calcio a 5 serie C1 girone B Arcadia Calcio a 5 Termoli, voto 5. Ahi ahi ahi Arcadia, che occasione persa! Perdere in casa in questo modo, vanifica quanto di buono fatto fino ad oggi. Peccato, stavamo cominciando a crederci nell’impresa, ma questa sconfitta inopinata ci ha svegliati bruscamente dal sogno. Perché è accaduto ciò?

Calcio eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli 2016, voto 4. A questo punto se non è il getto della spugna in segno di resa poco ci manca. Questo pesante risultato conferma che la squadra sia mentalmente svuotata. Nei sette prossimi incontri che mancano, da qui alla fine, l’unico scontro direttissimo con il Campomarino giungerà probabilmente quando ormai la situazione potrebbe essere ancor peggiore e anche una vittoria in quel caso sarebbe vana. Se poi, per i restanti sei incontri, calcoliamo che incontreranno molte che sono della parte altissima della classifica, il conto è presto fatto. Peccato e ci dispiace per la società che ha fatto tanto per riuscire a togliersi qualche soddisfazione.

Galleria fotografica