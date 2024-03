"Giornata mondiale delle torte": al Cea Fantine lo chef Nicola Vizzarri

CAMPOMARINO. Un ospite d’eccezione per un grande evento che esalterà il connubio ‘gusto e natura’.

Il noto chef Nicola Vizzarri prenderà parte alla ‘Giornata nazionale delle torte’, in programma domenica 10 marzo dalle ore 9,30 nell’area del CEA, il Centro di educazione ambientale del bosco Fantine, a Campomarino. L’evento, nato da un’iniziativa dell’associazione Ambiente Basso Molise, vedrà la presenza di tanti appassionati della natura che vivranno una domenica speciale insieme ai volontari e al presidente Luigi Lucchese.

Chef pluripremiato, molisano verace, da sempre fautore della ricerca in cucina, allenatore della nazionale italiana cuochi, Vizzarri è molto conosciuto anche per le sue numerose apparizioni in tv come ospite di noti cooking show e programmi sulle tradizioni dei territori e domenica donerà ai tanti partecipanti la sua arte. Preparerà sul posto un menù con le erbe selvatiche raccolte nel bosco Fantine, dopodiché darà il via alla gara di torte. La competizione, aperta a tutti i presenti, si concluderà col verdetto della giuria e con le premiazioni.

Il noto chef presterà la sua opera gratuitamente, arricchendo così una manifestazione che di fatto anticipa la Giornata nazionale delle torte (da calendario l’appuntamento si celebra il 17 marzo) e che vuole esaltare le qualità dei prodotti della terra.

Durante la preparazione del pranzo Vizzarri terrà una sorta di lezione di cucina, mentre il professore Nicola Palladino spiegherà le proprietà delle erbe raccolte.

Nel primo pomeriggio spazio alla gara e dopo l’assaggio la giuria, presieduta dallo stesso chef, sceglierà la torta più gustosa.