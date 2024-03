Federfiori: "L'8 marzo più controlli contro gli abusivi"

MOLISE. Con l’avvicinarsi della ricorrenza dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna è facile immaginare che il fenomeno dell’abusivismo, se non adeguatamente contrastato, si manifesterà anche nelle città molisane, così come nei piccoli comuni.

L’importante ricorrenza è un appuntamento importante per la categoria dei dettaglianti di fiori e piante, per questo Federfiori - Confcommercio con una nota inviata ai Signori Prefetti della Repubblica Italiana, per quanto di competenza, ha chiesto di predisporre per tutta la giornata un servizio di controllo da parte delle Forze dell’Ordine sugli ambulanti abusivi in modo da contrastare tale fenomeno. Confcommercio Molise ribadisce così di essere dalla parte delle donne, in difesa della legalità.