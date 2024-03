La Madonna di Lourdes accolta dagli ospiti dell'Opera Serena

La Madonna di Lourdes all'Opera Serena

TERMOLI. Accoglienza, preghiere e tanta commozione. L’arrivo della statua della Beata Vergine di Lourdes ha toccato il cuore dei tanti fedeli, centinaia di persone che, nella serata di ieri, hanno accolto l’arrivo della statua al Santuario della Madonna delle Grazie.





Ma l’emozione più grande, c’è stata nella mattinata di oggi, quando la Beata Vergine è arrivata presso la Rsa Opera Serena di Termoli, dove è stata accolta con gioia e devozione dagli ospiti della struttura.





“La presenza della Vergine Immacolata di Lourdes sarà certamente occasione per promuovere un’autentica devozione mariana, nello spirito unitalsiano, in ogni realtà locale, per approfondire il messaggio di Lourdes e per coinvolgere nella preghiera comunità ecclesiali e persone, specialmente quelle ammalate o che vivono in uno stato di disagio. Secondo questo spirito, i responsabili delle varie Sottosezioni molisane (Campobasso, Isernia, Termoli e Trivento), in sintonia con i rispettivi Vescovi, hanno inserito nel programma della peregrinatio visite e soste non solo nelle chiese, ma anche e soprattutto nei luoghi di sofferenza, solitudine e disagio, quali carceri, ospedali, case di riposo".

Aveva spiegato il presidente regionale Unitalsi, Giuseppe Colucci, ed è proprio in questi luoghi che si manifesta l’amore per il prossimo, la cura e l’attenzione. Gli ospiti hanno partecipato con fede e speranza alla messa officiata dal vescovo.

