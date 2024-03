“C’è sempre tempo per rifiorire”: l'opera di Martina Di Pardo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sale in alto il canto dell’intimo nella Chiesa Greca del paese, dove ognuno, nel cuore del “Quarto dei Greci”, può ritrovare le proprie radici per rifiorire. Ed è in questo singolare contesto che verrà presentato al pubblico il libro “C’è sempre tempo per rifiorire” di Martina Di Pardo. Le illustrazioni del testo sono a cura di Teresa Mastrangelo. L’appuntamento culturale è in programma sabato 9 marzo 2024 ore 18. Si tratta di una silloge poetica di un’autrice del luogo, giovanissima, che fin da piccola ha scritto poesie. Moderatrice dell’evento Regina Cosco. Interventi di Chiara Durante, presidente della Pro Loco Quattro Torri di Santa Croce di Magliano, Paola Di Toro scrittrice e criminologa, Federica Buri psicologa e operatrice del Centro Antiviolenza Befree Molise - Termoli. Il libro prende vita grazie alla collaborazione di Giovanni Nerone. Martina comincia a nutrire il desiderio di mettere su carta i suoi pensieri, le sue parole, le sue poesie grazie all’amore che manifesta da sempre per la scrittura e di tutto ciò che regna di bello nel mondo e nei luoghi più intimi. Nasce così, in una notte d’aprile, nel corso del suo secondo anno universitario, la silloge poetica “C’è sempre tempo per rifiorire”.

Un abbraccio alla luce, all’amore, alla famiglia alla vita. Questo nuovo fresco di stampa suscita dunque tanta curiosità. Bella la copertina che immediatamente colpisce nei suoi colori pieni di vita. Vibra la farfalla nell’azzurro del cielo tutta libera. È guardata a vista con meraviglia. Stupisce. Nel suo rifiorire in cammino. Si sa che la farfalla è metafora della leggerezza. Dell’anima. Di un vento leggero che cresce. Di un’essenza di vita dolcissima. Che intenerisce. Che sale e che scende. Sull’acqua e sulla terra. Dolcemente. Ed invita a tirar fuori i sentimenti migliori per donare il canto del cuore. Oggi più che mai. Ne abbiamo tutti bisogno. Si scandaglia così dentro di sè il buio più scuro. Che addolora. Per tirar fuori la luce. Perché i tamburi di guerra, di violenza brutale e la morte stessa, attualmente occupano non pochi scenari. Di vita familiare. Di storia contemporanea. E di storie. Il canto del cuore ha un suo ruolo. Talvolta può far tutto. Rigenerare la gioia che manca. Superare il dolore. Cancellare l’orrore.

Le parole di Martina rincuorano. Sono freschissime. Sono piene di sogni. Hanno voglia di colorare il mondo. E a quanto pare la sua sensibilità riesce a mettere in piedi, con franchezza, il piacere di questo nuovo cammino. Dove la poesia alza i suoi toni felici. Pronta a sostenere le azioni in questa nuova avventura che guarda al futuro. E può essere per davvero una buona medicina. Per i giovani. Per chi sopravvive. Per chi raggiunge l’ultima delle sue stagioni di vita. In definitiva la filosofia poetica è decisamente positiva.

C’è il sole tra i versi che Martina percepisce in prima persona. Non solo. Ma ci sono tanti pensieri e tante riflessioni. I componimenti poetici di Martina Di Pardo sono un affaccio piacevole sul divenire del mondo che ci circonda. Sulla Terra che accoglie tutti noi. Dove per fortuna crescono i fiori. “La poesia di Martina Di Pardo - afferma la scrittrice Paola Di Toro - ha una cifra: la freschezza dei suoi anni. Il mare, che compare fin dalle prime pagine della silloge, è liquido amniotico di cui l’autrice, per la sua giovane età, ha un’idea e un ricordo ben preciso. L’acqua travolge e rigenera allo stesso tempo, origina la vita. Le tempeste e la morte addirittura, sono accadimenti, da cui si ha il privilegio della distanza e sono forze capaci di rimescolare i giorni, delineare un futuro guardato e atteso sempre con fiducia”.

Luigi Pizzuto