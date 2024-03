"L'inno alle Donne" del musicista termolese Francesco Oddis

TERMOLI. Francesco Oddis pianista e aspirante regista termolese, in collaborazione con Massimiliano Bolelli, titolare del locale bolognese "La Taberna del Re Vallot", dedica un medley musicale dei Coldplay e Aretha Franklin, per rappresentare un'esperienza musicale in onore della Giornata internazionale delle Donne.





L’ambiente del locale è stato trasformato in un luogo incantato dalla musica, dove le note del pianoforte di Francesco hanno intrecciato una delicata armonia con la voce di Massimiliano Bolelli. In questa performance, Francesco ha eseguito due brani dei Coldplay, "Fix You" e "The Scientist", mentre Max ha omaggiato la regina del soul, Aretha Franklin, con l'interpretazione appassionata di "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman".

«La scelta di rendere omaggio alle donne attraverso la musica-racconta Francesco- è stata motivata dall'amicizia con il musicista Max. insieme hanno voluto creare un momento speciale per celebrare la Festa delle Donne. Max Bolelli, con il suo spirito generoso e caloroso, ha condiviso con Francesco il desiderio di creare un'atmosfera di unione e gioia per la Festa delle Donne, evidenziando inoltre che la festa delle donne non dovrebbe essere limitata a un solo giorno, ma dovrebbe essere celebrata ogni giorno, sottolineando l'importanza di far sentire speciali le Donne in ogni occasione. In una dedica commovente».

Francesco Oddis ha voluto estendere gli auguri alle donne importanti nella sua vita: "Auguri a mia sorella Mariana, a mia madre Agostina, a Tiziana la moglie di Max, alla mia amica bolognese Letizia Mandrioli e a tutte le Donne", affermando con gratitudine ed affetto. Il locale bistrot “La Taberna del Re Vallot" è diventato così il palcoscenico di un'esperienza unica, dove la musica ha unito cuori e anime in un inno alla bellezza, alla forza e all'importanza delle Donne. La serata è stata un trionfo di emozioni e amore, dimostrando che la musica ha il potere straordinario di celebrare e unire tutte le persone.