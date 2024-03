“Industria e scuola, idee per il futuro”: il Majorana di Termoli premiato al Cosib

TERMOLI. Mercoledì 27 febbraio 2024, nell’auditorium del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, si è tenuta la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso “Industria e scuola, idee per il futuro”, promosso dal COSIB per l’anno scolastico 2023-2024.

Quest’anno il tema riservato alle scuole secondarie di secondo grado è stato quello dell’economia circolare, un approccio alla produzione e al consumo che, basandosi su principi di riutilizzo, riciclo e recupero dei materiali, promette di garantire uno sviluppo più sostenibile.

Un argomento di grande attualità, specie per chi opera nel mondo produttivo, per cui l’IISS Ettore Majorana, da sempre attento alle iniziative del territorio e alle nuove sfide della società, ha deciso di affrontare proponendo diversi contributi.

Tra gli altri, l’alunno Manuel Di Vito della classe 5A AT, supportato dalla prof.ssa Patrizia Arielli, ha prodotto un paper che ha illustrato il tema dell’economia circolare con riferimenti esemplificativi e contributi personali e si è aggiudicato il primo premio ex equo con la seguente motivazione:

“L’elaborato ha svolto con precisione scientifica la traccia attraverso una ricerca selettiva e attenta. Non mancano riferimenti concreti a livello regionale e notazioni di carattere personale”.

Un’iniziativa, quella del COSIB, da considerare importante per rinsaldare il legame tra il territorio e il mondo della scuola, proiettando la formazione scolastica verso la creazione di qualità ambientale, prosperità economica ed equità sociale, a vantaggio di generazioni attuali e future.