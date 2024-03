"Termoli è... donna": le 15 vincitrici del Premio

TERMOLI. La cerimonia conclusiva del premio “Termoli..è Donna” si è tenuta proprio nella giornata a loro dedicata, ieri venerdì 8 marzo, presso il circolo della Vela.





Il Premio è nato per conferire un riconoscimento a tutte le donne che ogni giorno, in ogni campo di azione, contribuiscono a rendere la nostra città un posto migliore.

Il Premio ha ricevuto condivisione e sostegno da Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso con la referente Carmela Basile e dall’Assessora alle Politiche sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola.

Evento che ha avuto enorme enfasi e tante le donne che hanno ricevuto questo bellissimo riconoscimento, come è stato detto e riconosciuto dai presenti in fase di presentazione dalla presidentessa dell’associazione Salem Aps Hanen Gaziel, esempio di donna davvero encomiabile per la sua forza di volontà nel portare avanti un discorso di inclusione e integrazione che merita molta considerazione e rispetto.





Tante donne hanno ricevuto l’encomio ieri e, anche se puo’ sembrare retorica, tutte le donne meriterebbero rispetto e riconoscimento sempre in quanto donna ed invece purtroppo nonostante tanti sforzi che si fanno ancora c’è tanta ipocrisia e amnesie. Basterebbero fatti concreti e per loro il mondo e la condizione di vivere sarebbe certamente migliore.

Auguri Donne, 365 anzi quest’anno 366 giorni all’anno sempre e non solo l’8 marzo.

Ecco l’elenco delle donne premiate nel corso dell’evento.

Delle 15 premiate, solo due per impegni improrogabili di lavoro non sono state presenti l’avvocato Tina De Michele e Anna Rita Arcangeli.

Emilia Iacovelli

Anna Rita Arcangela

Tina De Michele

Maria Rosaria D’Angelo

Monica Mastrantonio

Gabsi Halem

Tania Giovannucci

Antonietta Greco

Simona Barone

Dalila Catenaro

Valeria Acciaro

Francesca D’Amore

Franca Silvia De Santis

Federica Ianieri

Rosanna Scrascia (alla carriera)

