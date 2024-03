"Amati": la giornata internazionale delle donne coi liceali di Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. In occasione della Giornata internazionale della donna la classe 4B, in collaborazione con la classe 4A e il gruppo inclusione del Liceo scientifico, hanno organizzato un evento di riflessione e confronto aperto alle classi del biennio.

L'iniziativa, dall'alto valore sociale e culturale, ha previsto diversi momenti: dalla lettura dei profili di dieci donne che, nonostante le difficoltà, i pregiudizi e le barriere culturali, sono riuscite a realizzarsi e a dare un contributo nei vari settori. Donne come l'attivista Rosa Parks, la neurologa Rita Levi Montalcini, la fisica Marie Curie, l'astronauta Samanta Cristoforetti, l'astrofisica Marghetita Hack e la ginnasta Nadia Elena Comăneci. Esempi che raccontano così come la passione, l'energia e la tenacia possano superare ogni libertà negata e ogni discriminazione o preconcetto: crederci sempre, nonostante tutto.

Significativo il contributo del gruppo inclusione che ha curato l'allestimento con diversi lavori e realizzati dagli studenti per esprimere, nelle varie forme dell'arte, il senso e il significato della giornata. Come una mimosa che, seppur fragile, è simbolo di forza e di rinascita. I partecipanti, inoltre, hanno ricevuto dagli organizzatori un braccialetto personalizzato con frasi o parole, a partire da un semplice quanto profondo "amati".

La scuola può così offrire tanto, ed è chiamata ad accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita e realizzazione. Proprio al Liceo scientifico di Santa Croce si è diplomata Martina Di Pardo, che oggi ha 21 anni e studia Lettere all'università. L'esperienza scolastica e la passione per la scrittura, condivisa anche nel Gruppo Scrittori del Liceo aperto a tutti, l'ha portata a pubblicare il suo primo libro.

"C'è sempre tempo per rifiorire" raccoglie i suoi pensieri in poesie che esprimono amore per la vita, gioia, cadute, fiducia in sé stessi, emozioni e stati d'animo con la radicata consapevolezza che si può sempre ricominciare.

Il dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, ha ringraziato Martina per la sua preziosa testimonianza, congratulandosi per il suo percorso ed evidenziando il ruolo significativo di una scuola che accoglie, sostiene e forma in un contesto di confronto e crescita reciproca. Iniziative come quella organizzata dagli studenti in questa giornata, con il supporto dei professori Marianna Guglielmo, Assunta Iantomasi e Michelantonio Silvestri, sono allora un'occasione per stimolare il dibattito, per raccontarsi, per esprimersi senza paura imparando ad approfondire temi di attualità, segnalare problematiche e proporre attività di alto profilo. Un modo per contribuire a migliorare l'ambiente in cui si vive e a costruire una società aperta e inclusiva in cui tutti possono trovare uno spazio di ascolto e considerazione.

