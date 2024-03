Studentesse del "Boccardi-Tiberio" a lavoro col progetto "Road to the sea"

CAMPOMARINO-TERMOLI. Il progetto sul prolungamento del Lungomare di Campomarino lido con la realizzazione di una passerella di legno, lo stato di avanzamento dell'intervento, l'entità dei fondi spesi: sono tutti elementi al centro dell'analisi del team di 15 studenti dell'Istituto Tecnico Economico "Boccardi-Tiberio" di Termoli, nell'ambito del progetto nazionale "Asoc - A Scuola di OpenCoesione".

Si tratta di percorso didattico innovativo, svolto in lingua inglese, che punta a promuovere e sviluppare nelle scuole i principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

Il gruppo di studentesse "Road to the Sea" che raggruppa due classi - la 4^ B indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e la 4^ A Amministrazione, Finanze e Marketing (AFM) dell'Istituto tecnico, con il coordinamento dei docenti Giuliana Sottile e Vincenzo Petti è al lavoro per monitorare il piano degli interventi previsti dall'Amministrazione comunale di Campomarino finalizzati al prolungamento del lungomare.

Le studentesse si contenderanno la vittoria con altre 25 scuole italiane e il team vincitore avrà la possibilità di visitare il Parlamento Europeo a Bruxelles.

Il progetto prevede lo svolgimento di 4 steps da realizzarsi durante l’anno scolastico. Il team ha già superato i primi due realizzando un video di presentazione (https://www.youtube.com/watch?v=DHoySTIHdqk),e diffuso sui social un questionario rivolto alla comunità locale. Tutte le attività svolte si possono visionare sui canali social Instagram: @road_tothe_sea , Facebook: @Road Tothesea e Twitter(X): roadtothesea1.

“Un progetto che ci sta entusiasmando. Stiamo imparando molte cose, è molto stimolante confrontarsi con altre scuole d'Italia”.