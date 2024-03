Petacciato premiata a Milano, l'amministrazione "Plastic Free"

PETACCIATO. Si è tenuta questa mattina a Milano presso il teatro Carcano la cerimonia che ha visto Petacciato insignito del riconoscimento di comune plastic free.

Presenti, oltre ai referenti nazionali di Plastic Free, la senatrice Licia Ronzulli (in foto con l’assessore Lascielandà), il sindaco di Milano Sala e la referente plastic free del comune di Petacciato (foto con assessore Lascielandà).

Per il comune ha partecipato e ritirato l’ambito riconoscimento l’assessore all’ambiente Giampiero Lascielandà.

Queste le sue dichiarazioni

L’impegno della giunta di Petacciato nelle attività Plastic free è stato nel 2021 con la sottoscrizione dell’accordo che prevede una serie di impegni da parte dell’amministrazione comunale al fine di migliorare il territorio sotto il profilo ambientale e promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione.

Tra i primi passi compiuti l’organizzazione di giornate di clean up con la partecipazione di decine di giovani per la pulizia straordinaria e la raccolta di rifiuti presso il parco Carriero e la marina di Petacciato.

La referente di Petacciato per il progetto Plastic Free è Flavia Marchese che con grande entusiasmo e capacità di coinvolgimento organizza le giornate di clean up.

“L'intento di liberare il mondo dall'inquinamento da plastica non è utopia se tutte le piccole, comunità, come la nostra, aderissero ad un impegno collettivo che parta dall’azione di ognuno di noi al rispetto per l’ambiente.

Il premio che abbiamo ricevuto oggi in questa splendida cornice è un riconoscimento per le azioni che abbiamo messo in campo concretamente con le campagne di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei più giovani nelle giornate straordinarie di pulizia dell’ambiente e di rimozione dei rifiuti sul nostro territorio. L'obiettivo è quello di informare e aumentare la consapevolezza nelle nuove generazioni e siamo convinti che ogni intervento, perché risulti efficace, debba essere orientato al rispetto dell’ambiente e all’adozione di buone pratiche quotidiane, volte al consumo consapevole contro gli sprechi, alla cultura della sostenibilità, alla corretta differenziazione dei rifiuti e alla riduzione degli imballaggi di plastica”.

“Dopo la firma del protocollo d'Intesa ci siamo adoperati per realizzare più giornate clean up che hanno riscosso un grande successo in termini di partecipazione da parte delle famiglie e di giovani cittadini il nostro percorso è solo iniziato, intendiamo continuare e adottare una serie di misure finalizzate sia a migliorare il territorio e le sue prestazioni ambientali sia a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della biodiversità, continueremo ad organizzare occasioni di pulizia straordinaria, passeggiate ecologiche e sessioni di sensibilizzazione ambientale, se abbiamo a cuore la salute del nostro pianeta dobbiamo occuparci oggi del suo futuro”