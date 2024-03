"Squilli di Trombetta", diamo i voti alle performance del weekend sportivo

TERMOLI. Diamo i voti alle squadre e agli atleti termolesi del weekend sportivo appena concluso.

Nella settimana che vede la presenza della “Giornata internazionale dei diritti delle donne”, il primo posto è rosa.

Candida Pascale classificata ai Campionati Italiani di Cross, voto 10 con la Lode. La podista termolese non si ferma più, si classifica quinta nella sua categoria ai campionati Italiani di corsa campestre, a cui ha partecipato in forza alla società Runners Termoli. Una bella storia cominciata 10 anni fa, quella di Candida, quando da mamma accompagnò le sue due bambine a fare atletica leggera allo stadio Cannarsa, tesserandole con la Runners Termoli. Da allora, quella mamma, seguendo gli allenamenti delle figlie dalle tribune, si incuriosì e per gioco chiese ai tecnici se poteva correre in pista in quell'ora. Da quel momento l'atletica diventò parte della sua vita. Allenamenti seguiti con costanza, tanti sacrifici, rinunce e piano piano i primi risultati. Oggi Candida Pascale ha partecipato ai campionati italiani di Cross a Cassino. Partecipazione possibile solo alle atlete in possesso di minimo o di titolo di campione regionale come nel caso di Candida. Gli 8 km di corsa su un percorso fangoso hanno reso complesso lo svolgimento della gara con 238 tra le migliori atlete italiane. A un passo dal podio Candida Pascale è giunta 5° della sua categoria SF50. Resta l'enorme soddisfazione di avere partecipato e ben figurato nel suo primo campionato italiano.

Pallavolo maschile serie C interregionale Termoli Pallavolo, voto 10. Continuano a mietere successi in casa e fuori. Questa volta la Termoli Pallavolo ha vinto a Lanciano e come dicevamo è una squadra bella e soprattutto vincente. Si gode il meritato primo posto in classifica seppur in condominio con il Manoppello. Sta per concludersi la Regular Season e, in questa prima fase, i ragazzi di Palli hanno davvero stupito tutti al di là di qualche passaggio a vuoto, lo stare in testa è stata ed una vera prerogativa. La squadra matura e sa bene cosa vuole.

Arti marziali scuola Carmine De Palma, voto 10. Partecipazione e grande commozione per la 20esima edizione del Trofeo Italia MSP Kung Fu, Sanda, Semisanda-Taolu, 2^ Memorial Shi Fu Ivan Vincenzi, evento che si è tenuto nel weekend al PalaSabetta. Evento organizzato dalla scuola diretta magistralmente dal maestro Carmine De Palma, che oggi ha acquisito una credibilità nazionale che ha attirato a Termoli, per due giorni, una miriade di sportivi che si dilettano in queste discipline di arti marziali con età anagrafica senza limiti. Nel corso degli eventi sportivi di questo campionato di arti marziali è stato ricordato anche Massimo De Palma, fratello del Maestro Carmine a 17 anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta a causa di un incidente stradale. Hanno gareggiato atleti molto piccoli addirittura di 4 anni fino a 50 e oltre. Atleti provenienti dall’Abruzzo, dalle Marche, dall’Umbria, dal Lazio, dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata e, ovviamente, dal Molise.

Calcio a 5 serie C1 girone B Arcadia Calcio a 5 Termoli, voto 8. Ritorna a vincere e rimane incollato al Saracena che la settimana scorsa ha restituito lo Switch in testa alla classifica dopo che l’Arcadia lo aveva fatto a loro danno la settimana prima. Quindi due punti li separano, ora ai play off vedremo quello che accadrà. Protagonisti indiscussi di questa regular season.

Basket serie C unica Air Basket Termoli, voto 7.5. Liberi da condizionamenti di risultati si è andata a giocare a Vasto in casa della capolista una partita che contava solo per il prestigio. Tutto ciò ha permesso di dare vita ad una bellissima gara sotto l’aspetto tecnico molto divertente dove il risultato è stato in bilico fino a 3 minuti scarsi dalla fine del quarto tempo. Solo allora il Termoli ha ceduto il passo ai cugini abruzzesi, alla sirena, chiudendo in vantaggio 88 a 79. Ora un breve periodo di meritato riposo e poi sotto con la fase a orologio.

Basket divisione regionale 2 Abruzzo, Airino Basket Termoli, voto 6. Sconfitta che brucia per l’Airino Basket, in una partita che è stata incerta fino alla fine. Se si osserva il risultato finale, il distacco la dice lunga sull’andamento incerto fino alla sirena. Quattro punti in più hanno permesso alla G. S. Pallacanestro L’Aquila, una sconfitta che però fa scendere i termolesi dal terzo al quarto posto, a una giornata dal termine della regular season. Per la fase a orologio speriamo che coach Coppola carichi bene quello della squadra.

Calcio serie D girone F, Termoli Calcio 1920, voto 5,5. Per 60 minuti il Termoli ha tenuto testa ai quotati avversari. In vantaggio con una punizione magistrale dal limite di Burzio, poi di colpo dal 65 in poi black out totale. Due gol identici per distrazioni tra difensori e portiere e la Sambenedettese se ne torna a casa con tre punti pesanti per la sua classifica e il Termoli rimane a bocca asciutta.

Calcio eccellenza molisana G. S. Difesa Grande Termoli2016, voto N.C. La gara di sabato contro il Real Guglionesi iniziata regolarmente intorno al 20’ del primo tempo per infortunio del direttore di gara, è stata sospesa non potendo l’arbitro proseguire nella direzione della gara stessa.

Galleria fotografica