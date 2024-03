Giochi di matematica, alunni di Santa Croce conquistano il podio per le Finali nazionali

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Tra le iniziative promosse e condivise dall’istituto omnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano ci sono i giochi di matematica con l’obiettivo di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio di questa materia, offrire agli studenti l’opportunità di partecipazione e valorizzare le eccellenze.

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti di tutti i plessi della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e del Liceo Scientifico si sono cimentati in diverse competizioni matematiche di rilievo nazionale e internazionale, tra cui i Giochi d’Autunno e i Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dal centro Pristem – UniBocconi; le Olimpiadi della Matematica dell’Unione Matematica Italiana e i Giochi Matematici del Mediterraneo promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica.

In attesa delle classifiche dei Campionati Internazionali e delle Olimpiadi di Matematica, si festeggia il grande successo dello studente Petruccelli Angelo della classe terza del Liceo Scientifico che ha conquistato un podio per la Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo che si svolgerà a Palermo il prossimo 19 maggio 2024.

Insieme ad Angelo Petruccelli sono giunti alla Finale d’area dei Giochi del Mediterraneo, che si è tenuta a Campobasso il giorno 8 marzo 2024 presso il Liceo Classico “M.Pagano”, anche gli studenti Campanelli Teodoro, Insulare Chiara, Mastrogiacomo Tonia, Rosiello Ilaiza, Calisto Maresa, Nasillo Giovanni e Piunno Sergio (per la scuola primaria); Pietroniro Fabrizio, Celeste Pasquale, Di Fiore Alberto, Ruccolo Lea, Petti Matteo, Cornacchione Camilla, Iarocci Noemi, Vizzarri Ilaria (per la scuola secondaria di primo grado) e gli studenti Mastrantonio Michele, Manzo Cristiano, Pietroniro Elisabetta, Proietti Martina Sofia e Di Paola Valeria per la categoria scuole superiori.

“Queste successi non solo onorano gli studenti, ma riflettono anche il costante impegno dell'Istituto nel promuovere le eccellenze e lo sviluppo delle competenze matematiche tra gli studenti” – esprimono i docenti della disciplina con la Dirigente Scolastica Giovanna Fantetti la loro grande soddisfazione e si complimentano con i loro ragazzi per l’impegno e la costante volontà di mettersi sempre in gioco. Ad maiora semper!