Sciolto il presidio degli agricoltori: "Confidiamo nel lavoro delle istituzioni"

TERMOLI. I Giovani di Uniti per l’Agricoltura, ieri sera hanno sciolto il Presidio fisso istituito a Termoli in Piazza Donatori Sangue, smontando i gazebo e riportando i trattori presso le loro aziende. La Piazza Donatori Sangue, libera, è stata restituita alla Città, ed è tornata alla sua funzione originale, area di parcheggio. Gli agricoltori non hanno calato o tolto minimamente l’attenzione dai problemi che affliggono ogni giorno le loro aziende, anzi sono più che vigili e attenti sul lavoro che la politica molisana farà nei prossimi giorni. I giovani agricoltori sono consapevoli del loro ruolo importantissimo che rivestono nella filiera agroalimentare e per queste ragioni cercano di proteggere il frutto del loro lavoro che va sempre tutelato e rispettato. I nostri agricoltori producono eccellenze, di alta qualità, biologicamente garantiti, vanto per l’intera regione Molise.

Mentre le sofisticazioni e le frodi alimentari, purtroppo, sono parte del nostro vivere quotidiano, perciò ben venga chi produce per noi alimenti sani e genuini con i sapori antichi, come solo i nostri prodotti molisani sanno essere. Una riflessione ci viene spontanea su, cosa fanno ogni giorno questi giovani agricoltori? I nostri agricoltori molisani, ci aiutano nella vita quotidiana a garantite la qualità del cibo che portiamo sulle nostre tavole, cibo che ci garantisce la qualità della vita, salute, longevità, oltre a sapori genuini inconfondibili e per queste ragioni, pensiamo che va assicurata la solidarietà di tutti e in primis dalle Istituzioni Regionali, che ieri hanno ricevuto, a Campobasso presso Palazzo Vitale, una delegazione dei giovani agricoltori. In merito all’incontro avuto in Regione, riportiamo integralmente il comunicato stampa diffuso dell’Associazione Uniti per l’Agricoltura:

«Da giovani agricoltori che hanno ereditato, creduto e investito in questo mestiere, è un po’ di tempo che ci chiediamo se ne valga la pena restare in agricoltura, o se fosse il caso di girare lo sguardo verso altri settori». Con queste parole ci siamo presentati all’assessore Micone che ci ha accolti lunedì 11 marzo, presso Palazzo Vitale e dove ci ha raggiunti in seguito il presidente Roberti. Non siamo in cerca di sussidi o agevolazioni che ci porrebbero al mirino dell’opinione pubblica come la categoria degli assistiti, vogliamo semplicemente svolgere il nostro lavoro dove, in una regione piccola e carente di infrastrutture come la nostra, l’agricoltura costituisce tutt’oggi l’ossatura portante dell’intera economia. Le problematiche messe sul tavolo, che come si è sentito più volte in questi giorni, valgono la vitalità delle nostre aziende: fauna selvatica, consorzio di bonifica, isolamento delle zone rurali (viabilità, infrastrutture per l’agevolazione di una agricoltura 4.0), competitività aziendale (revisione delle misure a superficie, agevolazione dell’imprenditoria giovanile) e la richiesta di farsi da portavoce per le problematiche che troverebbero soluzione solo se affrontate a livello nazionale (tutela del made in Italy, scongiurare la concorrenza sleale di paesi terzi, porre limiti alle speculazioni dell’industria agroalimentare e della grande distribuzione).

Immediati i ringraziamenti dell’assessore per l’abilità di aver finalmente distinto i problemi generali e quelli di loro competenza, ringraziandoci inoltre per aver posto in rilievo la direzione verso cui volgere le forze, senza comunque dimenticare il resto. Certamente soddisfatti dall’apertura dell’assessorato in quanto, come detto da subito, nostro interesse è l’esecuzione di un dialogo costruttivo da cui possa nascere una collaborazione tra agricoltori e classe dirigente a vantaggio di tutti, agricoltori e non. Permangono tuttavia gli scetticismi poiché date le condizioni in cui versa il nostro settore, non possiamo permetterci impegni a lunga scadenza o promesse che restino tali. Per tale motivo alla decisione di scioglimento del presidio, comunicata alla questura di Campobasso ieri in tarda serata, si affianca la scelta di restare con il fiato sul collo della classe dirigente ed essere pronti alla prossima mossa: spirito collaborativo nel caso di un effettivo interesse e impegno; scendere di nuovo in strada, ma con azioni più incisive per delineare il nostro malcontento, nel caso si continui con una politica menefreghista nei confronti dell’agricoltura. Tuttavia certi di raccogliere, a breve, i frutti dell’incontro di ieri, ce ne torniamo a quello che più amiamo fare e ahimè da 36 giorni trascuriamo, il nostro lavoro».

Confidiamo nel lavoro delle Istituzioni, affiche le diverse tematiche esposte, più volte in questi giorni, trovano la giusta soluzione. Noi continueremo a seguire le dinamiche che si attiveranno a seguito delle azioni politiche poste in essere dalla Regione Molise. Giuseppe Alabastro