Intelligenza artificiale per la comunicazione pubblica se ne parla all'UniMol

CAMPOBASSO. Il tema sarà l’Intelligenza artificiale per la comunicazione pubblica. Appuntamento giovedì 14 marzo, dalle ore 11:00 alle 16:00, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus universitario Vazzieri – via Francesco De Sanctis, Campobasso, e in diretta da 31 città italiane e sui canali social Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch di PA Social.

L’edizione 2024 cambia la propria formula, unendo agli Stati Generali della Comunicazione pubblica, il PA Social Day. Una formula inedita che avrà al centro della giornata-evento il tema dell’intelligenza artificiale. Lo spiega bene il titolo scelto, "SIA per la comunicazione pubblica: opportunità, professionalità, strategie, etica”.

Come sempre, spazio al consueto approfondimento sulle buone pratiche provenienti da tutta Italia nell’ambito della nuova comunicazione via social network, chat, intelligenza artificiale, metaverso. Dopo Roma (2015), Firenze (2016), Ancona (2017), Venezia (2018), Torino (2019), Perugia (2020), Catania (2021), Bergamo (2022) e Gaeta (2023), per gli Stati generali è la volta quindi della città di Campobasso come studio centrale. Da qui partirà la diretta del PA Social Day 2024.

Una diretta che vedrà coinvolte in contemporanea le città di Aosta, Arezzo, Bari, Belluno, Bergamo, Bientina, Bologna, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Chieri, Chieti, Cosenza, Cuneo, Desio, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Pisa, Roma, Siena, Taranto, Terni, Torino, Trieste, Urbino. Tutte le informazioni sono in continuo aggiornamento sul sito www.pasocial.info e sui canali social e chat di PA Social che trasmetteranno in diretta l’evento.

L’evento è organizzato in collaborazione con Università degli Studi del Molise, Comune di Campobasso, USR Molise, l'Ordine dei Giornalisti del Molise, il Corecom Molise e l'Associazione Cittadini mediali.

Scarica qui il programma (in aggiornamento) e scopri tutti gli ospiti in sala e quelli che si collegheranno da 31 città d'Italia

