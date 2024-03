"La gioia dell'amore", i fidanzati incontrano il vescovo

CASACALENDA. Il santuario diocesano della Madonna della Difesa ospiterà l’incontro del Vescovo Gianfranco De Luca con le coppie che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio. Come da calendario e da tradizione si svolgerà nella quinta domenica di Quaresima (17 marzo 2024) e prevede diversi momenti a cura della Commissione famiglia della diocesi per valorizzare e condividere tutta la bellezza della gioia dell’amore, espressa nel “sì” pronunciato davanti a Dio che accompagnerà e benedirà per sempre i nuovi sposi in una dimensione di incontro, rispetto, gratitudine e accoglienza reciproca.

Il programma dell’iniziativa, aperta a tutti, prevede alle 16.30 gli arrivi e l’accoglienza delle coppie provenienti dai vari centri della diocesi. Seguiranno la preghiera, momenti di condivisione e riflessione a cura del Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, e della Commissione Famiglia. Al termine ci sarà l’atto di affidamento alla Madonna della Difesa per poi vivere, tutti insieme, un momento di convivialità! Un’esperienza molto intensa e ricca di significato, alla quale tutte le coppie, insieme ai parroci e a coloro che le hanno accompagnate nel cammino di preparazione al sacramento del matrimonio, sono invitate a partecipare nella gioia dell’amore e della famiglia.