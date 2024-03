Ambiente Basso Molise celebra foreste e acqua nelle due giornate mondiali

CAMPOMARINO. Ambiente Basso Molise si prepara a due eventi importanti che accenderanno un faro su altrettanti elementi: foreste e acqua.

L’associazione, infatti, ha deciso di dare un senso ancora più ampio alle proprie manifestazioni celebrando le giornate internazionali dedicate a Madre Natura, con l’obiettivo di aumentare la sensibilità verso salute, ambiente e diritti umani. E lungo questo percorso arrivano i prossimi appuntamenti: giovedì 21, dalle ore 9.30, nell’area del Cea, il Centro di educazione ambientale del Bosco Fantine a Campomarino, il presidente Luigi Lucchese ospiterà il meteorologo Gianfranco Spensieri, noto volto Rai, per approfondire il tema del cambiamento climatico. Il giorno successivo invece i volontari saranno presenti nelle scuole del territorio per diffondere un messaggio che parla di tutela della natura.

Partecipare alle giornate mondiali, per Ambiente Basso Molise, è un modo per unirsi a una comunità globale impegnata nel progresso del mondo e per fare la propria parte nel raggiungimento di obiettivi di grande rilievo.

Giovedì 21 marzo – Giornata internazionale delle Foreste 2024

Data scelta dall’ONU per accrescere la consapevolezza del valore inestimabile di tutti i tipi di foreste e dei pericoli della deforestazione.

«La gestione sostenibile delle foreste e l’uso delle risorse sono fondamentali per combattere il cambiamento climatico e per contribuire alla prosperità e al benessere delle generazioni attuali e future – spiega il presidente Lucchese -. Le foreste svolgono anche un ruolo cruciale nella riduzione della povertà e nello sviluppo sostenibile (SDG). Eppure, nonostante questi inestimabili benefici ecologici, economici, sociali e sanitari, le foreste sono minacciate da incendi, parassiti, siccità e deforestazione senza precedenti. Il bosco e le foreste ci danno tanto per la nostra salute: purificano l’acqua, puliscono l’aria, catturano il carbonio per combattere il cambiamento climatico, forniscono cibo e medicinali salvavita e migliorano il nostro benessere».

I principali attori della giornata saranno gli studenti della scuola media di Campomarino e l’esperto Gianfranco Spensieri di Rai Pubblica Utilità, volto familiare per i molisani.

L’incontro si svolgerà presso il Centro di Educazione Ambientale Fantine a partire dalle ore 9,30.

Venerdì 22 marzo – Giornata mondiale dell’acqua

Le problematiche che si presentano durante il ciclo dell’acqua minano i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dall’uguaglianza di genere al lavoro, dall’istruzione all’industria, dai disastri alla pace.

«Il mondo è impegnato a raggiungere l’Obiettivo 6 di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 – prosegue Lucchese – e cioè garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Al momento questo obiettivo sarà difficilmente raggiunto nel 2030».

In questa giornata, i volontari di Ambiente Basso Molise saranno impegnati in varie scuole della regione per parlare dell’acqua e doneranno agli studenti degli aeratori per i rubinetti di casa.

Chi volesse partecipare potrà contattare il numero: 3397517592 oppure inviare una mail all’indirizzo: ambientebm@gmail.com.