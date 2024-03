"Canzoni per l'inverno": il nuovo album di Massimiliano Potena

TERMOLI. Siamo abituati a vederlo con il camice, nel reparto e nell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra del San Timoteo, dove svolge egregiamente il suo lavoro.

Ma Massimiliano Potena non è soltanto un bravo medico, è anche un appassionato di musica e il prossimo 22 marzo uscirà il suo 4° lavoro, un album composto di 8 brani.

Termolese, classe 1982, Potena vanta nel suo curriculum già tre album e 70 brani.

Già a 16 anni fonda la sua prima band, gli Aks; il gruppo miscela musica jamaicana con le sonorità underground di quegli anni. Potena partecipa con il combo a numerosi concerti e festival, di spalla a band nazionali e internazionali.

Terminata l'esperienza con il gruppo ska, i progetti musicali ideati spaziano dal cantautorato italiano all'indie, dal soul alla world music, dal punk-rock al jazz: collabora con i Onedroppers di Milano per i quali scrive "Thanks", suona con i gruppi romani The Bosh (punk hc) e The Aboriginals (rocksteady/reggae) e con le band marchigiane il Volo di Cassiel (indie rock) e Soulround (jazz/fusion), portando la propria musica nei locali e nelle piazze e in diversi festival.

A febbraio 2019 registra come cantautore e tastierista il suo primo album da solista "Gharbi" (in italiano e inglese), esprimendosi in piena libertà attraverso un'originale contaminazione di stili e ritmi che da sempre contraddistingue la sua musica.

Ha partecipato a diversi festival ed eventi musicali, tra cui “Note in Alta quota”, organizzato dal Giardino della Flora Appenninica con il patrocinio della regione Molise ad agosto 2019 e il “Summer 2021” patrocinato dal comune di San Giacomo degli Schiavoni.

A settembre 2022 è uscito il suo terzo lavoro “Lo sbarco sulla luna”. E adesso, venerdì 22 marzo, uscirà “Canzoni per l’inverno”, il suo quarto album che contiene 8 brani.

«Grazie mille per avermi dato l'opportunità di presentare il mio quarto lavoro in studio "Canzoni per l'inverno". In questo album composto di 8 brani, le tematiche trattate sono varie, si passa da brani più intimi ad argomenti di attualità come la disoccupazione, le guerre, la criminalità, la salute, la questione climatica. Provo a parlarne con ironia come accade nel brano La soluzione, altre volte con maggiore impegno emotivo, come in Madre, Come fanno le nuvole, Parole d' onore. Musicalmente si inserisce nel solco della tradizione cantautorale italiana ma con un cambio di sonorità rispetto ai miei dischi precedenti. L'intenzione è quella di miscelare il pop rock italiano con influenze new wave e brit '80-'90 e questo è stato reso possibile grazie anche alla produzione di Etrusko (Luigi Tarquini). Il disco è edito e distribuito dalla etichetta discografica ferrarese Alka record label».

Ci racconti il tuo percorso artistico fino a qui?

«Mi chiamo Massimiliano Potena, in arte Potena, classe '82, ho iniziato la mia carriera musicale con i termolesi Aks, band ska con cui ho partecipato a numerosi eventi tra cui il mitico Skamoscio insieme a gruppi nazionali e internazionali. Successivamente ho scritto, collaborato ed inciso con diverse formazioni fino alla scelta di proseguire come solista pubblicando nel 2019 il mio primo album "Gharbi" e nel 2020 il secondo EP “Dentro gli occhi di Clint”. Poi a Settembre 2022 è uscito l'LP “Lo sbarco sulla luna” da cui sono stati estratti i singoli Ti sembra facile, in cui ho duettato con la bravissima Emilia Zamuner, 'Murakami' e 'Due fratelli'. Ho partecipato a diversi festival (Contestaccio, Note tempo village, Note in Alta quota,Summer fest 2021, Sanremo Rock 2020, Tour Music Festival). Lo scorso anno è arrivato l'incontro con il produttore Etrusko con cui avevo già collaborato per la distribuzione dei precedenti lavori e quindi la produzione di questo disco che è stato anticipato dall' uscita dei singoli Basterà e La soluzione».

La passione per la musica lo accompagna da tutta la vita e che non lo abbandona mai.

«È nata molto presto, ho iniziato fin da bambino a suonare il piano. È una passione che è andata sempre crescendo». Conclude Potena.

Per restare aggiornati Spotify e Instagram @maxpotena