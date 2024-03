Verso la primavera: il party in piazza a Portocannone con Dj Alex

PORTOCANNONE. “La stagione turistica è alle porte”, evento gratuito organizzato con dj Alex, al secolo Alessio Giovanni Martelli.

In verità alle porte è più la primavera, a portata di mano, ma già si pensa alla stagione più pure del divertimento, quella delle notti infinite.

«Quello che prende corpo stasera è un evento legato all' entrata della primavera con il susseguire delle feste che ci saranno in estate, con l’impegno della pro loco di Portocannone in generale», ci spiega proprio Dj Alex.

In effetti, la stagione primaverile coincide con le Carresi, già alta l’attenzione con le sessioni di allenamento.

Dj Alex, origine rotellese, ha 30 anni, ha famiglia e abita a Termoli, dove peraltro è nato.

«Ho vissuto a rotello fino all’età di 20 anni, poi sono partito per Londra, dove ho trovato una vita piena di nuove esperienze, lungo un percorso durato sei anni, poi sono ritornato a Termoli, mi sono subito sposato e ho un bellissimo figlio di nome Ethan.

«Anche a Londra facevo il dj, ho iniziato con piccole cose che mi hanno portato a essere felice in questo settore, per me non è un lavoro ma una grande passione con voglia e spirito di dare sempre di più e di imparare senza mai adagiarsi».