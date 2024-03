Madonna di Fatima pellegrina a Termoli: lunedì don Benito svelerà il programma

TERMOLI. Si avvicina a grandi passi uno degli eventi più attesi del 2024: l’arrivo della Madonna di Fatima pellegrina a Termoli. Fissata la presentazione del programma delle iniziative.

Lunedì prossimo, 18 marzo 2024, alle 10.30, nella sala della parrocchia di San Timoteo a Termoli, è convocata una conferenza stampa per presentare tutte le iniziative dedicate al Pellegrinaggio della Madonna di Fatima in programma dal 27 aprile al 5 maggio 2024 nella chiesa parrocchiale.

Si tratta di un evento di grazia per tutta la città, per l'intera diocesi di Termoli-Larino e per tutti coloro che vorranno condividere con fede, preghiera e profonda devozione questo momento in un contesto così bello e profondo, quale il mese di maggio dedicato alla Madonna.

Nell’occasione il parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta, illustrerà nel dettaglio il programma delle numerose iniziative.