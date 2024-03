Guide turistiche religiose per sviluppare cammini e accoglienza nei luoghi di culto

Sport e turismo nell'impegno diocesano: l'intervista a Mario Ialenti

TERMOLI. Si è tenuto, presso la Casa Stephanus di Termoli, il secondo incontro del percorso base di formazione per operatori del turismo e dello sport promosso dalla Pastorale del Turismo della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise.

A fare gli onori di casa monsignor Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino. A questo secondo momento formativo iscritti circa 30 persone provenienti dalle varie Diocesi dell’Abruzzo e Molise.

Il programma previsto nella mattinata relazioni base sui temi: Pastorale del turismo, sport e pellegrinaggi con don Emiliano Straccini della diocesi di Chieti - Evangelizzare attraverso l’arte con don Gilberto Ruzzi diocesi di Chieti, - coniugare contenuti pastorali con aspetti pratici con Mario Ialenti, direttore regionale, e Milena Rosa, esperta di fondi europei - la dimensione dello sport come proposta di crescita umana con Angelo de Marcellis della Diocesi di Teramo, Gilda Falcone della Diocesi di Termoli ha raccontato le esperienze formative e le opportunità lavorative scaturite da progetti elaborati dalla Diocesi stessa.

Nel pomeriggio si sono tenuti laboratori operativi per ciascun tema trattato. Seguiti poi da altri momenti formativi nei territori di maggiore approfondimento. La richiesta forte che viene dalla base è di avere in tempi brevi bandi per le guide turistiche e la possibilità di conseguire una forma di specializzazione in guide turistiche religiose. Ascoltiamo il direttore della Pastorale del turismo Mario Ialenti.

