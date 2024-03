Il falò di San Giuseppe in piazza Lame a Montecilfone col gruppo folk Bufù

MONTECILFONE. La festività di San Giuseppe, come quella di Sant'Antonio, è una delle più sentite del calendario: devozione e tradizioni si fondono rinnovando riti antichi, dove il fuoco è sempre un elemento di attrazione. Non mancano a Montecilfone, dove il gruppo Folk Bufù, domani aspetta tutti in piazza Lame per l'accensione del Falò in onore di San Giuseppe. La serata sarà accompagnata da una degustazione di prodotti tipici e musica dal vivo, con dj Blessednoise.

«I ragazzi di Piazza Lame si riuniscono ogni anno per portare avanti una delle tante tradizioni della storia Arbëreshë, il Falò di San Giuseppe. Il nostro Falò è composto dalla maggior parte dei ragazzi, dalla classe 2002 a quella 2006. È una festa che unisce tutti, grandi e piccoli, mette insieme le idee di tutti, c'è conforto, creatività, tante iniziative e collaborazione. Offriamo a tutti coloro che vengono a trovarci, piatti tipici locali, del buon vino, dolci e tanto altro, tutto accompagnato da una buona musica e balli. Alle 20.30 verrà acceso il fuoco in Piazza Lame e successivamente, come da tradizione, il parroco Don Franco, super icona di Montecilfone, passerà a benedire i vari Falò. Bruciamo le cose vecchie e brutte e prepariamoci ad accogliere la primavera. Vi aspettiamo numerosi lunedì 18 marzo 2024!»