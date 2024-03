"I promessi sposi" e "Le Città invisibili": booktrailer al liceo D'Ovidio

I promessi sposi a Larino

LARINO. Proprio in questi giorni il regista Maurizio Forcella ha terminato il montaggio di due fantastici booktrailer prodotti dagli studenti delle classi 1^ B e 2^ G del Liceo D’Ovidio, dell’omnicomprensivo “Magliano” di Larino.

Si tratta di due grandi classici della letteratura “I promessi sposi”, realizzato dalla classe 2G, “Le città invisibili”, realizzato dalla classe 1B, che verranno pubblicati sul sito del Booktrailer Film Festival. Dopo il lavoro di lettura delle opere svolto dalle classi e curato dalle docenti Daniela Gizzi e Maria Grazia Armento, per due giorni, il 14 e 15 febbraio 2024, le aule del Liceo si sono trasformate in un set cinematografico.

Dalla collaborazione con la prof.ssa Laura Forcella, responsabile scientifica del concorso europeo Booktrailer Film Festival (BFF), promosso dal Liceo “A. Calini” di Brescia e giunto ormai alla sua XVII edizione, è nato l’inserimento del Liceo “F. D’Ovidio” tra i beneficiari di un corso di formazione, finanziato dal bando CEPELL 2023 "Educare alla lettura", rivolto a studenti e docenti. Si sono svolte dunque a Larino due giornate di workshop guidate dalla prof.ssa Laura Forcella e dal regista Maurizio Forcella.





Come trasferire le emozioni e le suggestioni che l’immedesimazione con il libro mi ha suggerito in un prodotto audiovisivo da diffondere in rete attraverso il linguaggio del cinema, che sia nello stesso tempo strumento di invito alla lettura e interpretazione artistico-letteraria? Come concentrare in un solo minuto e trenta secondi quello che voglio comunicare del libro? Come si realizza lo storytelling? Come scegliere i personaggi? E le frasi che voglio sottolineare? E gli sguardi, le inquadrature, le musiche, i costumi? Due giornate davvero intense ed emozionanti in cui ogni studente ha potuto dare il proprio contributo ritrovandosi a svolgere il ruolo di sceneggiatore, attore, costumista, regista, responsabile delle musiche, etc. Due formatori d’eccezione che hanno saputo entusiasmare gli studenti guidandoli a sviluppare competenze, ma soprattutto aiutandoli a vivere la magia unica e suggestiva del cinema come potente strumento educativo. I bellissimi booktrailer prodotti hanno suscitato grandissimo entusiasmo, meritandosi il plauso della dirigente, Emilia Sacco, e di tutta la comunità scolastica di Larino.

Galleria fotografica