"Poesie a pezzi" a Ururi

URURI. Nel mese della poesia "Poesie a pezzi" a Ururi: si fa sentire la voce di Calliope. Nell’ambito di un tour davvero capillare, nuova presentazione a Ururi della silloge poetica "Poesie a pezzi", con l’autore e nostro promotore culturale Luigi Pizzuto, nel cuore della cittadina arbereshe. Dove è forte la voce delle proprie radici. Il libro sarà presentato il 20 marzo, ore 18, presso la sala consiliare del municipio di Ururi. A fare gli onori di casa il sindaco Laura Greco.

Sarà la scrittrice Gabriella Paduano a dialogare con l'autore sulle varie tematiche che i componimenti poetici affrontano nel linguaggio della poesia. C'è uno sguardo, dunque, all'ambiente, alle sue carezze e a quanto di più doloroso l'uomo può causare a sé stesso nel mondo. Con l'arrivo della Primavera, giornata dedicata, appunto, alla poesia, il canto migliore e più delicato dell'arte espressiva si fa indubbiamente sentire. Lanciando non pochi messaggi per alleviare le sofferenze umane. Nonostante le immense difficoltà la poesia può riempire i vuoti. Può far rinascere un pensiero diverso. Più sensibile verso l'altro. Solidale. Di cui tutti abbiamo bisogno. E possiamo far tesoro per evitare l'odio, la guerra e i comportamenti peggiori che il quotidiano ci riserva.