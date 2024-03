"Ersilia. Praticare l'altrove": sboccia la nuova arte nella primavera del Macte

TERMOLI. "Ersilia. Praticare l'altrove": sboccia la nuova arte nella primavera del Macte. Inaugurata venerdì pomeriggio, negli spazi espositivi di via Giappone, l'allestimento a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici con Aterraterra, Pietro Ballero, Beatrice Celli, Anouk Chambaz, Allison Grimaldi Donahue, Eleonora Luccarini, Alice Pontiggia, Perla Sardella, Teresa Satta e VacuaMoenia.

Una materializzazione della città immaginaria raccontata nel libro Le città invisibili di Italo Calvino, attraverso le voci di artisti e artiste protagonisti delle due edizioni dell’omonimo podcast prodotto al museo e disponibile su MACTE Digital Una mostra che mette in circolo pratiche artistiche ed esperienze del pubblico, invitando ognuno a diventare parte attiva nell’incontro tra realtà e finzione.

La mostra rimarrà aperta sino al primo giugno.

È possibile traslare la narrazione di Ersilia in una città reale? In che modo queste due dimensioni possono coesistere e plasmarsi a vicenda? La spinta, a volte utopica, dei racconti di Ersilia ci pone di fronte alla valenza politica dell’immaginazione e alla sua capacità di trasformare la realtà.

Attraverso gli interventi di Aterraterra, Pietro Ballero, Beatrice Celli, Anouk Chambaz, Allison Grimaldi Donahue, Eleonora Luccarini, Alice Pontiggia, Perla Sardella, Teresa Satta e VacuaMoenia, artiste e artisti che hanno immaginato i luoghi, gli abitanti e le condizioni di Ersilia tra discipline e linguaggi molteplici, la mostra mette in circolo sia le pratiche artistiche che le esperienze del pubblico, spingendo ogni partecipante a diventare parte attiva di questo incontro tra realtà e finzione, con l’obiettivo di costruire un racconto collettivo di immaginari condivisi.

Nella sala centrale del MACTE, come in una piazza, gli interventi artistici comporranno un luogo di scambio e condivisione: installazioni di diversa natura popoleranno lo spazio insieme a tre eventi speciali che si attiveranno nei mesi di apertura della mostra, mettendo in dialogo le ricerche artistiche con le realtà e persone attive sul territorio, includendo il pubblico nella creazione di uno spazio plurale e sensoriale che prenderà forma nel corso dell’esposizione.

Il primo appuntamento è sabato 16 marzo con il laboratorio Altre Geografie, ideato e condotto dall’artista e architetto di Alice Pontiggia, che propone l’attività di immaginare collettivamente il futuro abitabile per la foce del fiume Sinarca a partire da un esercizio di negoziazione di principi e pratiche. Il pubblico è invitato a esplorare a piedi le geografie fisiche e simboliche di Termoli e le sue acque, per la costruzione collettiva di paesaggi immaginari per la gestione territoriale. Durante la camminata emergeranno alcuni temi importanti legati alla gestione del territorio e delle sue risorse, ai diritti del non-umano, al rapporto tra imprese private, amministrazione pubblica e collettività, nel tentativo di esplorare e immaginare insieme futuri alternativi. Le attivazioni successive saranno: sabato 18 maggio con Tasting session – Foodscapes 4, un percorso di osservazione e indagine gustativa proposta dal collettivo Aterraterra e sabato 25 maggio con la giornata laboratoriale ideata dal collettivo VacuaMoenia, che si focalizza sul peso che il paesaggio sonoro ha nella nostra realtà in relazione alla memoria, alla presenza e all’attesa, dal titolo Memorie Sonore.

Ersilia sarà accompagnata da una selezione di opere dalla collezione permanente in particolare poster e pubblicazioni di sessant’anni di storia del Premio Termoli e un focus sull’opera di Malangatana Valente Ngwenya (1936-2011), artista mozambicano che ha realizzato nel 1996 un’imponente opera pittorica per la Galleria Civica di Termoli.

Galleria fotografica