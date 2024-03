"Squilli di Trombetta", le pagelle del weekend sportivo termolese

TERMOLI. Questa settimana i nostri squilli saranno “squilletti”, perché nel fine settimana, due discipline sono state ferme, il Basket di Serie C e il Calcio a 5.

L’Air basket, dopo la fine della regular season, è in attesa di cominciare la fase a orologio domenica 24 marzo mentre l’Arcadia Termoli calcio a 5 è in attesa dei play-off.

Allora il podio più alto, di questa settimana, spetta di diritto a una giovane calciatrice termolese che sta facendo le fortune del Chieti femminile di serie C, Jessica Cannarsa Voto 10 con la lode.

A segnalarci la ragazza è stato un “vecchio cuore giallorosso”, il portiere con Termoli sempre nel cuore, Gianluca Pacchiarotti che oggi allena giovani portieri. Un paio di anni fa, Gianluca mi chiamò e mi disse: "Io sto allenando una giovanissima portierina al Chieti che viene da Termoli, e ti dico che è molto più brava dei suoi maschietti coetanei. Si chiama Jessica Cannarsa”. La ragazza studia a Pescara e si allena con molta caparbietà. Jessica, under 17, mostra subito attitudini oltre ad avere, per la sua giovane età, anche un fisico che le permette di avere doti tecniche da portiere. Allenamento dopo allenamento Gianluca è sempre più soddisfatto della crescita tecnica e fisica di Jessica. Proprio due giorni fa, Pacchiarotti mi fa sapere che la bravissima Jessica a causa di un infortunio abbastanza serio del portiere titolare della prima squadra la bravissima Falcocchia, è stata chiamata dal tecnico Di Camillo, che non ha avuto ripensamenti di sorta e conta ad occhi chiusi su di lei per le restanti 9 gare. Il suo grande sogno, visto che è una sfegatata tifosa milanista, è quello un giorno di poter difendere la porta del Milan femminile. I sogni, cara Jessica, a volte diventano realtà, e se tu non ancora maggiorenne hai già mostrato questi numeri, la realtà può essere meglio di quella che puoi immaginare. Intanto goditi tutto questo momento.

Basket divisione regionale 2 Abruzzo maschile, Airino basket Termoli, voto 9. Con questa bella vittoria casalinga contro i Tiger Shark, la squadra di coach Coppola torna al terzo posto a 22 punti. La fase a orologio potrebbe dare ai termolesi una posizione favorevole. Una bella stagione, tutto sommato, per la squadra che ha dato davvero filo da torcere a tanti. Una cenerentola molisana in mezzo ad un branco di lupi abruzzesi affamati. Complimenti a Coppola e ai ragazzi per quello che sono riusciti a fare.

Calcio serie D Termoli calcio 1920, voto 6, 5. Un pareggio di rigore in questa partita con il diretto concorrente Vastogirardi per non retrocedere. Alla fine, la posta si è spartita pari e patta e fa vedere un bicchiere decisamente mezzo vuoto per entrambi. Perché conquistare 3 punti significava, per entrambi, oro colato. Questo punto sicuramente non è da buttare, ma nemmeno da fare salti di gioia. Per i termolesi arriva un cliente poco raccomandabile, il Notaresco che domenica è andato a San Benedetto del Tronto 0 a 2 e palla al centro.

Volley serie C interregionale maschile Termoli pallavolo, voto 5,5. Vanno sotto a Montesilvano nei primi due set, poi reagiscono alla grande e si aggiudicano due set seguenti e arrivano sul 2 a 2. Quinta partita tie break e si fanno battere 15 a 11. Prendono un punto in classifica e sono secondi a 38 punti perdendo la ghiottissima occasione di non aver saputo approfittare della sconfitta rovinosa della Tekno Proget di Manoppello. E così tra i due litiganti chi ne approfitta? Il Gada Pescara 3 che vince 3 a 0 e balza in testa da solo a 39 punti. La prossima giornata è l’ultima della regular season e a Termoli arriva l’impavida Ortona.

Calcio eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli 2016, voto 5. Non vogliamo infierire, perché capiamo il momento che sta vivendo la squadra e la società davvero di tanta amarezza e delusione. La sconfitta contro la Virtus Gioiese, seppur di misura 3 a 2, ha messo un altro tassello verso la matematica certezza di una retrocessione annunciata da tempo. Peccato, perché all’inizio di stagione erano altri gli obiettivi soprattutto quelli di prendersi strada facendo alcune belle soddisfazioni. Chiudiamo dignitosamente questa stagione, sperando in un futuro migliore. Ne siamo certi.

Galleria fotografica