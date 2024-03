Pro.Vocazione: al Macte il laboratorio di scrittura con Davide Ricchiuti

TERMOLI. Laboratorio di scrittura Pro.Vocazioni Urbane con Davide Ricchiuti al Macte di Termoli.

Nell’ambito della mostra Ersilia. Praticare l’altrove al MACTE e dal podcast Ersilia. La città emergente, Davide Ricchiuti, presenterà ProVocazione la rivista letteraria femminista, che ha fondato e faciliterà un laboratorio di scrittura presso il museo.

Nello specifico, il laboratorio inviterà chi partecipa a inventare degli spazi urbani, scrivere e descrivere nuove disposizioni di luoghi, strade, case, toilette, parchi, ecc. per progettare città del futuro tenendo conto delle donne. I testi saranno presi in considerazione per la pubblicazione. costo €10 a persona (dai 16 anni in su)

Prenotazioni entro l'11 aprile allo 0875808025 o info@fondazionemacte.com

ProVocazione è la prima rivista letteraria indipendente fondata nel 2021 da un uomo che pubblica solo contributi di voci femminili e con una redazione formata da donne.

Davide Ricchiuti è laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Padova e i suoi racconti sono pubblicati su riviste e antologie. Scrive e conduce podcast letterari, come

Sei tu, sono io, è la vita, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming. Segnaliamo che sono aperte le iscrizioni anche ai Laboratori per famiglie e scuole relativi a Ersilia.

AMACI Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani organizza venerdì 22 marzo la Giornata di Studi online IL TEMPO DEL MUSEO per iscriversi link. Caterina Riva (MACTE) modera la #Sessione3 ACCESSIBILITÀ E COPROGETTAZIONE con Mario Cucinella (architetto) e Francesco Stocchi (direttore MAXXI)