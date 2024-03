Da Bergamo a Termoli: ‘U Vetere de San Geseppe" a casa Ingaldi

‘U Vetere de San Geseppe" a casa Ingaldi: Luisa Turdò

BERGAMO-TERMOLI. Un’altra storia bella e singolare legata alla tradizione degli altari di san Giuseppe.





Siamo stati in corso Vittorio Emanuele III dalla famiglia Ingaldi, legati da anni a questa tradizione, grazie alla signora Consiglia.

Da qualche tempo, però, la signora Consiglia che oggi ha 99 anni, si è trasferita a Bergamo ma la tradizione, da portare avanti, l’ha lasciata alla nipote Luisa Turdò.

La signora Luisa ci ha aperto le porte di casa ed abbiamo potuto ammirare l’allestimento dell’altare.

Zia Consiglia non ha abbandonato questa bella tradizione e, infatti, anche su a Bergamo allestisce il suo altare in onore di San Giuseppe. Un legame che va oltre il luogo in cui si vive.