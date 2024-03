Italians, la fotografa termolese "dei due mondi": Sara De Santis si afferma in Brasile

TERMOLI. Una fotografa termolese "dei due mondi", parafrasando Garibaldi. Sara De Santis protagonista del format Italians, su Rai Play.

Sara De Santis nasce a Termoli nel 1987. È laureata in scenografia all’ Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Nel 2010 studia all’ Université de Paris VIII, si specializza in fotografia al Centro di Formazione Professionale Riccardo Bauer di Milano, e alla Fundação Armando Alvares Penteado, a San Paolo, Brasile dove vive e lavora. Ha partecipato a diverse mostre in Italia ed in Brasile e collabora con riviste come Rolling Stones USA, Airbnb Magazine e festival internazionali quali Paraty em Foco, Valongo Festival di Santos e la Festa Letteraria Internazionale di Paraty, Brasile.

Domenica scorsa, 17 marzo, è andato in onda su RaiPlay il programma, condotto da Roberta Ferrari, “Gli Italians”. Un programma che racconta la vita dei nostri connazionali all’estero. Storie di chi è partito inseguendo un sogno, in cerca di un futuro migliore o di chi, per amore, ha deciso di costruire la propria vita altrove. Storie di successo, di incontri che cambiano la vita. Molto spesso si tratta di giovani.

E tra questi giovani c’è anche la giovane termolese Sara De Santis che fa la fotografa e vive a San Paolo.

La troupe di “Gli italians”, la “segue” per le vie di San Paolo e per captare al meglio il punto di vista di un fotografo per esplorare una città. Si racconta Sara, e ricorda la prima volta che visitò il Brasile e San Paolo.

«Ho pensato che San Paolo fosse la città più brutta che avessi mai visto. E forse proprio per questa ragione ho deciso di venirci ad abitare. E poi ho una passione sfegatata per la musica brasiliana».

Sul ponte di Minhocão, che attraversa il centro della città, almeno 2 volte a settimana quando è chiuso al traffico, Sara riesce ad avere dei punti di vista migliori per fare le foto.

Sara ha studiato al centro di formazione Riccardo Bauer a Milano nel 2013, secondo il programma doveva fare uno stage presso delle agenzie e lei, invece, ha deciso di partire alla volta del Brasile.

Per Sara, “San Paolo è una città sottovalutata. È una grande capitale che può dare tantissimo. È giovane e ci sono grandi opportunità”.

Una città accogliente che ha saputo accogliere e integrare la giovane fotografa.

Uno degli ultimi lavori di Sara è stato per il “Rolling stones magazine” degli Stati Uniti con il quale ha avuto l’occasione di fotografare la cantante brasiliana Anitta a Rio De Janeiro, durante le prove del Caochella festival.

“È stato davvero emozionante ed ero molto nervosa”.

Da oltre 10 anni porta avanti un progetto sulla città di San Paolo, dove mette in contrapposizione il calore umano della popolazione all’austerità della città.

Sara suona e canta e insieme a Sessa, un musicista brasiliano con il quale ha fatto 2 tournée, una anche in giro per l’Europa.