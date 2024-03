Fedeli di Rotello rinnovano il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo

ROTELLO. Pellegrinaggio e via Crucis a San Giovanni rotondo nei luoghi di San Pio Una giornata di fede, preghiera e profonda devozione alla Madonna delle Grazie e a San Pio. La parrocchia Santa Maria degli Angeli di Rotello, guidata dal parroco, don Marco Colonna, ha rinnovato il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Domenica 17 marzo 2024, quinta domenica di Quaresima, un momento di incontro e riflessione per condividere il cammino accompagnati dallo sguardo amorevole del Santo di Pietrelcina. Il gruppo ha percorso la via Crucis, ha visitato i luoghi di Padre Pio e partecipato alla santa messa.

«È sempre un'emozione – scrivono i partecipanti al rientro – un momento ricco di fede nei luoghi di san Pio da Pietrelcina... Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Larino, Termoli... insieme per pregare e ripercorrere tutta la passione di Gesù con meditazioni e canti accompagnati da don Marco, il nostro parroco. Poi ancora un'emozione è stata la partecipazione alla santa messa nella chiesa Santa Maria delle Grazie celebrata da monsignor Domenico D'Ambrosio, già vescovo di Termoli-Larino. Grazie a tutti per la preziosa presenza custodendo nel cuore il desiderio di partecipare anche l'anno prossimo»