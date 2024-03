«I Tamburi per la Pace»: il flash mob coi ragazzi della "Schweitzer"

TERMOLI. Proseguono le attività all'istituto comprensivo Schweitzer: Oggi, giovedì 21 marzo, per la Giornata Mondiale della Poesia e anche della Pace, si partecipa all’iniziativa internazionale:

L’E.I.P. Italia Scuola Strumento di Pace in collaborazione con la Maison Internazionale delle poesie de Bruxelles pour la Journée Mondiale de la Poésie –Enfance Unesco rivolge l’invito alle scuole e agli Enti locali per l’evento «I Tamburi per la Pace».

Una Fraternità per tutti i colori: suoni e poesie per una primavera di pace nelle scuole, nelle piazze, nei giardini, nei parchi.

Quest’ azione si svolge in numerosi paesi del mondo nello stesso momento con lo stesso scopo. www.drumsforpeace.org

Oggi anche la scuola secondaria di primo grado, parteciperà con dei versi poetici scritti dagli alunni della classe 1^ B guidati dalla professoressa di Italiano Giuseppina Gallina, che proclamerà all’unisono, attraverso un Flash mob ideato e coordinato dalla professoressa di Arte Carla Di Pardo, alla manifestazione per la Pace.

Il trucco coreografico a tema, sui volti dei ragazzi protagonisti dell’evento che si svolgerà in Piazza Monumento, sarà eseguito dagli alunni della classe 2^ A, nel laboratorio artistico espressivo diretto e coordinato sempre dalla prof Di Pardo.

«Nelle foto, le prove del Flash mob di ieri mattina, alle 11.30 in Piazza Monumento la performance dei ragazzi. Siete tutti invitati! Un grido per la Pace», l'invito dell'istituto comprensivo Schweitzer.