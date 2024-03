"Trova il tuo disco" con Termoli in vinile

TERMOLI. Arriva “Termoli in Vinile”: la prima fiera del disco con un percorso da seguire alla scoperta del borgo antico e della musica!

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Termoli in collaborazione con l’associazione AMIP, ConfEventi, Diez Pizza e Cocco Bill Bar Gelateria, è qualcosa di tanto inedito quanto atteso dagli amanti e nostalgici della musica di tutti i generi.

Due saranno gli spazi allestiti a fiera all’interno del borgo: la sala dell a Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo e l’Istituto Gesù e Maria in Piazza Bisceglie. Due luoghi che saranno “legati” da un percorso di scoperta delle vie del borgo e allestiti a tema con gli espositori di vinili da diverse parti d’Italia. A partire dall’ingresso della Torretta Belvedere, la segnaletica “Segui il Disco!” condurrà i visitatori verso Piazza Duomo, che diventerà il crocevia per l’ascolto di musica in vinile grazie alla collaborazione di Diez Pizza e Cocco Bill Bar Gelateria, con dj set e drink per tre giorni dalle 17:00 alle 20:00. “Percorso del disco” che proseguirà su Via Policarpo Manes fino ad arrivare all’Istituto Gesù e Maria in Piazza Bisceglie, dove si potranno scoprire altri espositori e, perché no, acquistare dischi in vinile dei propri brani e artisti preferiti.

DJ SET @ Diez Pizza - Cocco Bill:

Sabato 30 marzo: *Piattoricco* (genere Disco)

Domenica 31 marzo: *Elbias* (genere: Rock/Electro/Groove)

Lunedì 1º aprile: *McCloud* (genere: Neapolitan Jazz-Funk)

La fiera del disco allestita presso la Casa Museo Stephanus e l’Istituto Gesù e Maria sarà aperta sabato 30 marzo dalle ore 16:00 alle 20:00, domenica pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00 e lunedì mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00.

Termoli in Vinile - Dal 30 marzo al 1º aprile nel borgo antico di Termoli!

TROVA IL TUO DISCO!