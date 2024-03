"Comunque bella", la Lilt Termoli inaugura l'estetica oncologica

TERMOLI. Il 25 marzo alle ore 16 la LILT di Campobasso inaugura il servizio di estetica oncologica presso la sede di Termoli in via del Molinello 1.

La figura dell’estetista è entrata a far parte a pieno titolo tra i professionisti che hanno l’importante compito di migliorare la qualità di vita dei pazienti in terapia oncologica. Il loro obiettivo è alleviare gli effetti dolorosi e invalidanti delle terapie ma anche contrastare gli inestetismi che hanno una ricaduta sia sulla sfera sociale che psicologica del paziente.

La LILT Campobasso ha già fatto esperienza dell’importanza del trattamento estetico durante la malattia grazie al progetto Kintsugi, percorso partecipativo di psico-oncologia, nutrizione ed estetica oncologica dedicato alle pazienti oncologiche, che mutua il suo nome dall’antica arte giapponese di riparare gli oggetti con della polvere d’oro, dando loro nuova vita e maggiore valore.

Per questa esperienza diretta, visti i risultati conseguiti con le sedute di estetica oncologica e per dare un ulteriore supporto a chi soffre di tumore ad affrontare la patologia con un'immagine più positiva di sè stessi, l’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ha deciso di inserire questo importante servizio all’interno dell’ampio programma di assistenza ai malati oncologici.

“Come associazione provinciale – commenta la presidente dott.ssa Carmela Franchella – stiamo lavorando per dare ancora maggiori servizi ai pazienti oncologici. I nostri obiettivi spaziano dalla diagnosi precoce alla prevenzione primaria, ma un posto d’eccezione viene occupato dai numerosi servizi erogati a supporto del malato oncologico tra cui anche il sostegno psicologico e la valutazione nutrizionale. E in questi ultimi anni ci siamo resi conto di quanto sia importante anche l’aspetto estetico che punta a migliorare la qualità di vita del paziente oncologico”.

Il tutto è reso possibile grazie alla professionalità e disponibilità di Nicole Figliola, estetista termolese specializzata in estetica oncologica, che farà scoprire la possibilità di sentirsi belle pur essendo in terapia oncologica.

“I trattamenti estetici adeguati – afferma Nicole Figliola – permettono di ridurre lo stress emotivo di una persona sottoposta a terapie oncologiche. Queste ultime producono reazioni cutanee su pelle e unghie, compromettendo la qualità della vita, anche i termini di relazione. In genere poi, una delle prime cose di cui una donna sottoposta a chemioterapia si preoccupa è la perdita dei capelli e il diradamento delle sopracciglia. C'è la paura dei cambiamenti fisici e di non riconoscersi, di vedersi e farsi vedere diversa. A tutte queste ‘paure’ ci sono risposte estetiche che portano ad un miglioramento progressivo della qualità della vita”.

Le pazienti oncologiche che vorranno sottoporsi a trattamenti come manicure, pedicure, massaggio, trucco e consigli estetici, possono contattare il numero 349.1842199 e prenotare l’appuntamento per il lunedì mattina presso la sede LILT a Termoli in via del Molinello 1.