«Con il cuore giusto nella Settimana Santa per comprendere l'amore di Cristo»

"Passione di Cristo 2024" a San Giacomo degli Schiavoni, don Alessandro Sticca

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Nel giorno della domenica delle Palme, a San Giacomo degli Schiavoni, si svolgerà la "Passione di Cristo 2024", partendo dalla Casa Canonica in Corso Umberto I, alle ore 18:30.

Tanti i fedeli che si sono ritrovati in queste sere per fare le prove insieme a don Alessandro Sticca.

«Abbiamo realizzato tutto, dagli scenari ai costumi. Da un gruppo ristretto, siamo arrivati a tutto il paese. Sono contento che siamo arrivati a 80 figuranti. Spero che questo serva a entrare con il cuore giusto nella Settimana Santa e a comprendere l'amore di Cristo».

"Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me". Gesù.