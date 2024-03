“Prevenzione e Gestione del dolore in Oncologia”

CAMPOBASSO. L’iniziativa “Prevenzione e Gestione del dolore in Oncologia”, promossa dalla LILT Associazione Provinciale di Campobasso presso il Responsible Research Hospital ha dimostrato, ancora una volta, quanto la prevenzione e i giusti trattamenti facciano la differenza.

I pazienti selezionati dall’Unità Operativa di Oncologia, hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un percorso personalizzato gratuito: una visita di medicina del dolore, una visita fisiatrica e un trattamento innovativo con ossigeno-ozonoterapia, grazie alla disponibilità del dottor Maurizio Panunzio, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa e del dott. Nicola Camposarcone, specialista in Medicina del Dolore, coadiuvati dai volontari LILT, coordinati dalla Presidente Milena Franchella.

L’ossigeno-ozono terapia rappresenta una terapia all’avanguardia che si distingue per la sua efficacia senza l’uso di farmaci. Poter ricorrere a questo trattamento come prevenzione durante le terapie oncologiche (radio e chemio) ha un’importanza fondamentale grazie alle sue proprietà immunomodulanti, antinfiammatorie, antibatteriche e antidolorifiche nonché alla capacità di alleviare la sensazione di estrema stanchezza fisica e affaticamento. Come evidenziato dalla letteratura scientifica presenta una formidabile e sorprendente efficacia contro il dolore, pur non avendo un’azione tipicamente farmacologica. È una pratica medica, che ha precise indicazioni e modalità di esecuzione, non è antitetica alle terapie farmacologiche, ma con queste può essere integrata per combattere insieme il ‘nemico dolore’. Per il paziente vincere il dolore, significa tornare ad un’esistenza normale, perdere vuol dire rassegnarsi ad una vita di sofferenza, con le conseguenti gravi limitazioni fisiche, psicologiche e sociali.

La riabilitazione oncologica deve essere presente durante tutto il percorso del paziente, per ridurre la perdita fisica e favorire il recupero. Inoltre ogni piano deve essere personalizzato e un percorso efficace è frutto solo di un lavoro di squadra multidisciplinare e multiprofessionale.

Come segno di ringraziamento per il sostegno offerto alle attività di prevenzione, la Presidente della Lilt Milena Franchella ed i volontari della LILT di Campobasso hanno donato a Maurizio Panunzio, Consigliere di Amministrazione e Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, il “sigillo LILT” con impresso il logo dell’Associazione, proprio per sottolineare il forte legame tra la struttura di eccellenza e la LILT.

Galleria fotografica