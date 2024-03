Dalle donne per le donne: nasce il progetto "Viva Vittoria"

TERMOLI. Nell’ambito del programma delle manifestazioni previste per celebrare la Giornata internazionale delle donne (8 marzo) domani, lunedì 25 marzo, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola, la presidente dell’Associazione Salam Aps Hanen Gzaiel e la Responsabile di Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso Carmela Basile avranno il piacere di condividere con i presenti la presentazione del progetto Viva Vittoria.

Viva Vittoria è un’opera relazione condivisa dalle donne in favore di altre donne e parte dal presupposto che per fermare la violenza di genere dobbiamo cominciare da noi stessi ed essere consapevoli che siamo noi a dovere decidere della nostra vita. Ad Illustrare il progetto Pasqualino De Mattia, presidente dell’Associazione Mee Too Odv.

La presentazione avverrà durante una conferenza stampa che prenderà avvio alle ore 16.30 presso l’Auditorium Comunale via Elba a Termoli.

La conferenza stampa è libera e l’accesso è aperto a chiunque voglia saperne di più sul progetto e capire come verrà realizzato su Termoli, grazie all’apporto di chi deciderà di mettersi in gioco.