"Le sette parole": recital alla chiesa di San Francesco, l'intervista a padre Paolo

TERMOLI. La Pasqua si avvicina e così prendono corpo manifestazioni a tema, che abbinano il sacro e lo spettacolo.

Si è tenuta presso la parrocchia di San Francesco a Termoli nell’ultimo fine settimana la rappresentazione “Le sette parole”, che come rappresentato non è che il sunto della passione di Cristo che fu presentato dallo stesso gruppo di Nicolino Cannarsa lo scorso anno in alcune chiese di Termoli, le sette parole presentata quest’anno su invito del parroco della chiesa di San Francesco Padre Paolo, non sono altro che quelle che Gesù pronuncio sulla croce prima di morire.





Con questa rappresentazione è come se l’orologio della nostra preghiera rallentasse: in questo evento sono stati ripercorsi ora dopo ora gli ultimi istanti della vita terrena di Gesù di Nazareth, il racconto della Passione mantiene intatto il suo fascino, in ogni Vangelo.

Ancora, per sempre, finché ci sarà un cristiano, la passione, morte e la resurrezione di Gesù rappresentano un qui e ora per ciascuno di noi.





Un evento molto apprezzato dalla comunità dei fedeli della parrocchia a dimostrazione dei tanti applausi arrivati alla fine, rappresentazione anche figurata con alcuni giovani della parrocchia che hanno reso ancor più affascinante queste sette parole di nostro Signore morto sulla croce per salvare l’umanità e quello fatto da Nicolino Cannarsa e il suo gruppo è stato davvero encomiabile.

