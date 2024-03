Festival annuale della Culture del Paesaggio a San Severo

SAN SEVERO. Nella sala riunioni della neo inaugurata Galleria dei Celestini Nino Casiglio di Palazzo Celestini in Piazza Municipio, domani, mercoledì 27 marzo alle ore 11, si terrà la presentazione della edizione 2024 del Festival annuale della Culture del Paesaggio – il Mosaico di San Severo.

“Il Festival è ormai diventato – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il vice sindaco Salvatore Margiotta e l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio - un appuntamento annuale di riflessione, di conoscenza e di invenzione dedicato a tutti coloro che desiderano ricostruire una relazione proficua con il paesaggio, quello urbano, suburbano e rurale che ha trovato la sua massima sintesi nella rappresentazione del Mosaico di San Severo. Anche per il 2024 il Festival delle culture del paesaggio sarà luogo di incontri in cui ogni singola componente - scrittori, architetti, poeti, fumettisti, docenti ed esperti e tanti altri – potranno dare un contributo alla definizione e alla pratica di una nuova idea di paesaggio come strumento di costruzione di una comunità nuova”.

Alla presentazione del Festival – che si terrà in San Severo dal 9 al 12 maggio prossimi - interverranno il Sindaco Miglio, il Vice Sindaco Margiotta, l’Assessore Montorio, il dirigente dell'Area Urbanistica Fabio Mucilli, lo scrittore e Direttore Artistico del Festival Davide Rondoni ed il poeta Enrico Fraccacreta.