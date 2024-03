Una serata indimenticabile a Casacalenda con don Elio Benedetto

Via ai percorsi di riflessione e preghiera in canto

CASACALENDA. Venerdì scorso, 22 marzo, presso la Parrocchia Madonna del Carmine a Casacalenda, si è tenuto un importante concerto/riflessione da parte di don Elio Benedetto, sacerdote e cantautore di musica cristiana.

L’occasione è stata quella per riflettere, assieme alla Comunità, sui prossimi eventi Pasquali e, dunque, prepararsi a questi nel migliore dei modi.

Tale evento, però, si inserisce anche all’interno di un percorso musicale che porterà lo stesso don Elio - per tutta Italia - a tenere concerti in preparazione all’anno giubilare del 2025 nonché a riflettere in canto sulla “preghiera”, tematica centrale del 2024 ad essa consacrato.

Musica e parole che toccano il cuore

Don Elio, come testimoniato dai partecipanti, ha saputo coinvolgere l'intera assemblea con la sua musica e le sue parole, aprendo i cuori alla riflessione sull'amore divino. Ogni nota, ogni parola, ha saputo condurre ciascuno vicino al cuore di Madre Teresa di Calcutta, figura tanto cara allo stesso sacerdote e cantautore.

I brani musicali ad essa ispirati, passando anche per quelli di natura biblica, hanno aiutato a comprendere l'umiltà e la dedizione di questa straordinaria figura, adducendola ad esempio concreto di dedizione e servizio per il prossimo.

Essere come una matita nelle mani del Signore

Uno dei concetti più toccanti esposti da don Elio è stato quello dell’essere simili a una matita nelle mani del Signore, metafora che esprime il senso più profondo dell’identità cristiana: essere strumenti nelle mani di Dio, pronti ad essere “usati” per il bene degli altri e mediare l’amore che Egli nutre verso ciascuno.

Gratitudine per l'esperienza con don Elio

La Comunità tutta ha espresso profonda gratitudine nei confronti di don Elio per la sua capacità di farsi spazio nei cuori, così come, allo stesso modo e con mano da artigiano, creare spazi significativi per il Signore.

Il suo talento musicale e la sua spiritualità contagiosa hanno reso la serata indimenticabile per ciascuno.

Un'atmosfera di gioia e condivisione

In conclusione, la serata con don Elio è stata molto più di un semplice evento musicale; bensì, una reale occasione per riflettere, per pregare e per sentirsi parte di una comunità unita nella fede e nell'amore per il Signore. Un grande ringraziamento è stato espresso da tutti a don Elio, per l’idea di vivere l’anno consacrato alla preghiera con incontri di riflessione e spiritualità incentrati sui suoi brani musicali di ispirazione biblica e agiografica, ma anche per aver reso vicino il messaggio evangelico e aver “riscaldato” la fiamma della fede.

