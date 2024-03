“Termoli Next Generation”: il viaggio nel mondo di Jacovitti

“Termoli Next Generation”: viaggio nel mondo di Jacovitti, intervista all'assessore Michele Barile

TERMOLI. La figura di Benito Jacovitti per ispirare “Termoli Next Generation”: presentato il progetto ieri mattina in sala consiliare. Insieme all’assessore alla Cultura Sport e Turismo Michele Barile erano presenti anche Daniela Battista della “Casa del Libro” e Giandomenico Sale di “Frentania Teatri Aps” che insieme alla Pro Loco di Termoli risultano partner dell’iniziativa così come tutti gli istituti omnicomprensivi che hanno messo a disposizione le sedi scolastiche per i laboratori. Già dal 2020 il Comune di Termoli è entrato a far parte del circuito “Città che Legge”, progetto ministeriale voluto per diffondere la cultura della lettura. In tutto sono settecento le città aderenti e alla città di Termoli, nel 2022, tramite un apposito bando è stato concesso un finanziamento complessivo di 44 mila euro.

Grazie a questi fondi e proprio puntando sulla figura di Benito Jacovitti è stato ideato “Termoli Next Generation” diviso in due parti e con il coinvolgimento degli alunni degli istituti omnicomprensivi della città. Dopo l’introduzione dell’assessore Barile è stato illustrato il progetto diviso in due step. Il primo coinvolge proprio gli alunni delle scuole attraverso tre laboratori: 1) “A scuola di Fumetto”: regole fondamentali per la realizzazione di un fumetto che vedrà tra i protagonisti Franco Sacchetti, Rocco Pelusi e Francesco D’Erminio. 2) “Tutto in un fumetto”: ispirato alle immagini, le parole e la multimedialità curato da Michele D’Aloisio 3) “Magica lettura”: incontri con i bambini della scuola primaria affidati a Laura Fanelli. Il secondo step, rivolto a bambini e ragazzi, sarà curato invece dalla “Casa del Libro” con la nuova edizione di “Scrittori al parco” e si terrà durante la prossima stagione estiva. Con i fondi a disposizione saranno acquistati anche nuovi libri che verranno messi a disposizione degli utenti della biblioteca comunale.