“Sport, Nutrizione e Benessere: valori comuni”

TERMOLI. Sabato 6 Aprile alle ore 10:00, c/o l’Auditorium Comunale di Via Elba, si terrà un convegno dedicato all’importante legame tra sport, alimentazione e benessere fisico. L’evento organizzato dal Centro Studi Diritti e Libertà Molise, riunirà esperti del settore, atleti e appassionati per discutere e approfondire le migliori pratiche per massimizzare le prestazioni sportive attraverso una corretta alimentazione.

Il convegno si propone di fornire un’ampia panoramica sull’influenza dell’alimentazione rispetto alle performance sportive, con particolare attenzione ai diversi fabbisogni nutrizionali in relazione ai diversi tipi di attività fisica.

Il convegno vedrà la partecipazione della D.ssa Sara Rucci (Nutrizionista), del Dott. Danilo Nibaldi (Fisioterapista), del Prof. Germano Guerra (Docente dell’Università degli Studi del Molise), di Marco Santucci (Campione italiano di beach volley universitario ed ex giocatore di Serie A e Superlega) e di Vincenzo Di Pinto (Coach di Pallavolo) che condivideranno le proprie esperienze e forniranno consigli pratici per migliorare le performance attraverso una corretta alimentazione ed una corretta attività sportiva.

Interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco di Termoli Vincenzo Ferrazzano, il Presidente del CONI Molise Vincenzo D’Angelo e il Presidente Onorario della LILT Campobasso Dott. Giovanni Fabrizio.

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire questo importante argomento, inclusi professionisti del settore, appassionati di sport e giornalisti.

Per partecipare al convegno non é necessaria la prenotazione

MARCO SANTUCCI

- Campione italiano di beach volley universitario;

- Giocatore di Superlega e Serie A per più di 15 anni;

- Partecipante al Campionato Italiano di Beach Volley arrivando per 4 anni alle finali nazionali.

VINCENZO DI PINTO

- Coach con più anni in Serie A (2023);

- Head Coach della nazionale spagnola premiato a Tokyo nel ’98 come “The most creative coach of the world”;

- Miglior allenatore rivelazione (la Spagna fu la grande rivelazione al suo primo mondiale);

- Challenge Cup in Europa a Perugia dopo un favoloso ciclo di risultati;

- Semifinale scudetto Lube Macerata;

- Record assoluto in Italia di 6 promozioni dalla Serie A2 tutte in Puglia e conseguente ciclo in A1;

Fefè De Giorni lo ha considerato “l’allenatore che in assoluto ha fatto i più grandi risultati con squadre pugliesi soprattutto ma anche nella storia del sud”. Ha lavorato e contribuito alla grande crescita di tantissimi giovani tra i migliori giocatori al mondo (Savani, Sintini, Matt Anderson, Kovac, Vujevic, Pippi, Bovolenta, Laurenzana, Falaschi, Gironi, Loeppky, …), lavorato con Zorzi, Meoni, ecc.