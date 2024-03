Studenti e studentesse dell'Alfano ai Giochi matematici del Mediterraneo

TERMOLI. L’8 marzo si è svolta a Campobasso la finale regionale della XIV edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo organizzata dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”.

L’Istituto Alfano partecipa da tre anni ed ogni anno ha visto diversi studenti qualificarsi per la finale nazionale di Palermo. Quest’anno accedono alla prova finale nazionale del prossimo 19 maggio a Palermo, con grande soddisfazione dei docenti e della dirigente Concetta Rita Niro, cinque studenti del Liceo Scientifico dell’Istituto “Alfano” di Termoli: Nicole Di Lembo della 1A e Andrea Achille Pace della 1D, rispettivamente prima e terzo classificato per la categoria S4 (classi prime scuola secondaria), Ascanio Barone della 2E, terzo classificato per la categoria S5 (classi seconde scuola secondaria) e infine Filippo De Camillis della 3C e Giuseppe Casolino della 3A, primo e secondo classificato per la categoria S6 (classi terze scuola secondaria). La referente del progetto, prof.ssa Barbara Catelli, ha preparato gli studenti e li ha seguiti durante la fase regionale a Campobasso.

L’accademia, nata nel 2010 da alcuni docenti di matematica della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado con esperienza pluriennale nell’organizzazione di Giochi Matematici, esprime la ferma volontà dei soci di studiare e approfondire i temi riguardanti la Matematica e metterli a disposizione di chiunque. I Giochi Matematici del Mediterraneo sono nati con lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica promuovendo la partecipazione, l’integrazione e la valorizzazione delle eccellenze.

La prima edizione dei giochi, svoltasi in Sicilia, ha avuto carattere regionale ed ha visto la presenza di 30.000 iscritti: il grande successo ottenuto ha permesso all'Accademia di espandersi, già dall’anno successivo, su tutto il territorio nazionale e di aprire il concorso anche ad allievi degli istituti superiori. Il numero di iscritti ai Giochi è in continuo aumento: oggi partecipano oltre 200.000 concorrenti da tutta Italia.