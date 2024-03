"Squilli di Trombetta": analisi e voti dello sport termolese

TERMOLI. Tornano, come ogni settimana, gli "Squilli di Trombetta". Analisi e voti delle squadre e degli atleti termolesi.

Pallavolo maschile serie C interregionale: Termoli pallavolo, voto 10 con lode. Dopo la sconfitta al tie-break con il Montesilvano, sabato la pallavolo maschile si è trovata di fronte l’impavida Ortona. Vittoria doveva arrivare e vittoria è arrivata, peraltro con un netto 3-0, e solo il primo set in sofferenza. Termoli Pallavolo conquista matematicamente i play-off del campionato di serie C, fornendo una prestazione sfavillante. Riscatto in piena regola, dopo la sconfitta al tie-break di Montesilvano, anche perché quell’incidente di percorso rischiava di vanificare quanto di buono fatto nel torneo sino a lì. Invece, il sestetto di Mauro Palli ha scongiurato lo spauracchio di piombare giù al quinto posto, restando esclusa dalla post-season, spettro che si sarebbe materializzato se l’Ortona avesse vinto al PalaSabetta con 3-0 o 3-1.

Calcio serie D: Termoli calcio 1920, voto 10. Battere il Notaresco, che lotta per i play off e che sette giorni prima va a vincere a San Benedetto del Tronto, è stata un’impresa davvero grande. Per la prima volta, quest’anno, la squadra del Termoli è riuscita a risalire dal tunnel, ora certo il difficile è rimanerci fino alla fine. Adesso ci aspettano due trasferte delicate, giovedì a Riccione e domenica 7 aprile a Chieti. Bella performance dei ragazzi e del loro mister. Riccione stiamo arrivando.

Basket serie C Unica: Air Basket Termoli, voto 9: Iniziata la fase ad orologio per il Basket di serie C, La squadra termolese, arrivata seconda alla Regular Season, continua il suo percorso nella maniera con cui aveva terminato la fase precedente. La squadra di Coach Marinelli ormai si può dire che giochi quasi a memoria. Il connubio tra giovani atleti ed altri più navigati ed esperti è perfetto tanto che se entra un ragazzino poco più di 16 anni come Alessio Pitardi, lui con semplicità riesce a fare solo canestri da tripla. Adesso una settimana di riposo e dopo Pasqua si riprende andando a Torre de’ Passeri.

Atletica cross: Piero Biagio Mignogna e Violante Menadeo della Runners Termoli, voto 8,5. È terminata nel pomeriggio di sabato scorso, 23 marzo, presso il forum park di Vinchiaturo la quarta prova del 5° Trofeo Leo Leone, valevole come campionato nazionale Csi di corsa campestre, fase locale. Ad aggiudicarsi l'ambito trofeo due atleti tesserati per la società di Atletica Leggera Runners Termoli. Piero Biagio Mignogna che giungendo primo assoluto al traguardo, in tre gare su tre, ha totalizzato 75 punti nella categoria amatori. Tra le allieve Violante Menadeo che porta a casa il trofeo totalizzando 85 punti su 100. Massima soddisfazione per tecnici, dirigenti e compagni di squadra per il risultato ottenuto dai due atleti.

Bocce: Giuseppe Fratangelo della squadra Madonna delle Grazie, voto 8. Ottima terza piazza per Giuseppe Fratangelo della Madonna delle Grazie Termoli, quarto posto per Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso, entrambi usciti di scena alle semifinali. 104 gli atleti della kermesse, che ha avuto il suo epilogo al Bocciodromo Comunale di Frosolone, le cui premiazioni si sono tenute da Epica, Esposizione Permanente Internazionale del Coltello d’Arte.