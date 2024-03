"La scintilla", in anteprima nazionale il nuovo corto di Simone D'Angelo

CASTELAMURO. È con grande soddisfazione che l’Amministrazione comunale di Castelmauro e il Sindaco Flavio Boccardo annunciano l’anteprima nazionale del cortometraggio “La scintilla”, diretto dal regista Simone D’Angelo, che si terrà sabato 30 marzo presso la sala del Teatro Comunale di Castelmauro.

Il cortometraggio, fortemente voluto e finanziato dall’Amministrazione comunale, ambientato in luoghi suggestivi del territorio comunale, che racconta la vera storia di frate Sante, cappuccino originario di Castelmauro, che nel 1530 fu inviato da Ludovico da Fossombrone – padre della riforma cappuccina – a fondare una nuova Provincia francescana.

Nel corso del suo cammino, il frate si fermò a Castelmauro, dove, con l’aiuto dei suoi abitanti, edificò il primo convento cappuccino della provincia di Sant’Angelo. Altri ne seguirono, fino al più celebre, quello di San Giovanni Rotondo.

La storia ci racconta quindi le origini di un percorso religioso incredibile e di un legame insospettabile, ma allo stesso tempo profondo, che lega Castelmauro al luogo in cui visse e operò San Pio: frate Sante, infatti, rappresentò la spinta per la costruzione dei molti conventi che, a partire dal 1530, sorsero tra Molise e Puglia.

Una storia affascinante, quella del frate “castelluccese”, che insieme a Paolo da Sestino partì dalla Marca di Ancona diretto a sud: un cammino fisico e spirituale, un viaggio nella fede, nella speranza e nella determinazione.

Il cortometraggio, diretto da Simone D’Angelo e scritto da Annalisa Montanaro insieme allo stesso regista, è stato prodotto da Cortò Factory Image srl per volere dell’Amministrazione comunale di Castelmauro, da sempre orientata all’utilizzo del cinema e dell’arte come strumento di rilancio del territorio.

Il nostro territorio - chiosa il Sindaco Flavio Boccardo, conserva infatti luoghi e storie che meritano di essere scoperti: personaggi come Sante da Castelluccio ne sono la prova, la natura intatta, le cascate con i suoi mulini e il santuario con l’antico convento hanno ancora tutto il fascino di un tempo. Il cinema può aiutare a far conoscere al grande pubblico le tante bellezze ancora inesplorate della nostra terra, aiutando a promuovere lo sviluppo turistico e a rappresentare così un’occasione di crescita per l’intera comunità.

L’appuntamento è sabato 30 marzo, alle h. 18:00, presso la sala del Teatro Comunale di Castelmauro. Ingresso Libero.