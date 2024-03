Con Ramunno «Il segno espressivo: focus di ricerca tra arte moderna e contemporanea»

TERMOLI. Ha aperto i battenti oggi, come avevamo annunciato stamani, la mostra personale del dottor Giuseppe Ramunno “Variabile indipendente” (Ricordando Achille Pace), che terrà banco al Castello Svevo di Termoli, fino a sabato 6 aprile. Due le sessioni per visitare la mostra, dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30. «Il segno espressivo: focus di ricerca tra arte moderna e contemporanea», l'essenza di una esposizione che merita di essere ammirata.

Il dottor è medico odontoiatra e chirurgo estetico, lavora da oltre 40 anni a Termoli, dove vive con la moglie, la professoressa Annarita Ferrante, insegnante nel locale istituto Alberghiero. Ama la fotografia, la pittura e la scultura, così come ama scrivere anche poesie in vernacolo e in prosa, non disdegnando tutto l’humus culturale, ma anche il mare e la cucina in particolare quella ittica.

«L’Arte fa bene alla salute e, dunque, anche alla psiche personale, ai rapporti con amici vicini o lontanissimi - sostiene Ramunno - l’arte ha la funzione sociale di produrre bellezze per chi è impegnato in altri lavori. La pittura moderna che va da Giotto a Kandinsky aveva come riferimento la realtà».

