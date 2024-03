Antonio Castaldo "guarda in cielo" e canta l'amore con "Vuoto a perdere"

CAMPOMARINO. Parla d’amore Antonio Castaldo. E ogni volta che lo fa, lo fa con un tocco di grazia e leggerezza, che sfiorano la pelle e ti fanno capire quanto importante sia l’amore.





Antonio Castaldo canta l’amore. Canta l’amore e conquista i cuori della gente.

E il suo nuovo brano “Vuoto a perdere” è una melodia soave arricchita da versi in dialetto napoletano e da un video in cui i due ballerini sono l’emblema della passione.

“Vuoto a perdere” è uscito sulle piattaforme poche settimane fa ed ha già superato le 5mila visualizzazioni.

Il brano contenuto nel nuovo album, è stato preceduto da “Madame” e “Nu dimane e nuje” che hanno superato le 10mila visualizzazioni. "Guarda in cielo", il titolo dell'album, prende il titolo da un brano autobiografico scritto a quattro mani con Diemsi (Domenico D'Aquino) «tra i migliori Rapper della costa adriatica» afferma Castaldo.

«Il Napoletano non è solo il Neomelodico, a cui agli esordi anche io mi sono affacciato. Si cresce, si sperimentano nuove sonorità, nuovi mood. Il mio dialetto oramai trova il suo riscatto in questa lingua universale che è la musica. Una frase detta in dialetto rafforza le emozioni più vere! Stiamo per girare un nuovo video per il brano estivo sempre contenuto nell' album e nel frattempo portiamo avanti con i miei musicisti il progetto "MusicandoNapoli". Uno spettacolo che portiamo in giro per le piazze, viaggio tra le canzoni più belle napoletane in una chiave Pop Rock.

"Va' aspettamm!!"».