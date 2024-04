Seminaristi da tutto il mondo in visita a Termoli

TERMOLI. Grazie alle Sante Reliquie di San Timoteo, Termoli sta diventando, sempre di più, meta di fedeli.

Questa mattina abbiamo incontrato, nel piazzale del porto, un gruppo di circa 50 seminaristi provenienti da alcune regioni italiane e da nazioni straniere.

Seminaristi dei “Neo Catecuminali” denominati Seminari Redentoris Mater.

Ogni anno, nella settimana in Albis, è loro consuetudine fare dei pellegrinaggi e quest’anno la meta scelta è stata il Molise

Sono stati prima a Campobasso e poi qui a Termoli. Quando li abbiamo incontrati erano in procinto di ripartire per la destinazione Abruzzo. I seminaristi sono rimasti davvero entusiasti, prima per la bellezza del Molise poi per quello che hanno visitato a Campobasso e Termoli.

Hanno ringraziato le famiglie Catecuminali per la cordiale ospitalità data loro.

I ragazzi presenti qui in Molise sono seminaristi provenienti da Vienna, Tallinn, Irlanda, Cosenza, Ascoli Piceno e Macerata.

Noi ringraziamo per averci dato l’opportunità d’incontrarli Ernesto, Claudio, Tommaso ed altri amici dell’organizzazione.