L'importanza dell'etichetta alimentare, tra obblighi e opportunità

TERMOLI. Presso l’Auditorium di Termoli, in via Elba si è svolto, nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 4 aprile, l’evento dal titolo: "Etichetta Alimentare: obblighi, suggerimenti e opportunità per le aziende del settore food”. Il seminario è stato patrocinato dal Comune di Termoli ed organizzato da aziende e professionisti molisani leader nel settore specifico.

L’obiettivo del seminario è stato quello di informare gli operatori del settore, le aziende, gli addetti alla produzione, vendita e somministrazione alimentare, sull’importanza dell’etichetta, come realizzarla correttamente e in osservanza alle normative vigenti e come renderla un valore.

L’etichetta alimentare segue un processo produttivo dove intervengono diverse figure professionali ed ognuna apporta il proprio contributo, dallo studio grafico, al tecnologo alimentare, al responsabile della sicurezza alimentare, art director, alla social media strategist, al responsabile della stampa professionale.

Nel corso dell’evento, grazie al contributo di diversi professionisti, sono stati tratti i seguenti argomenti: “Etichettatura alimentare: normative e sanzioni per diversi tipi di prodotti” a cura del dottor Antonio Marzoli, Asrem Termoli, in particolare e informazioni obbligatorie ai sensi del Regolamento 1169/2011 (es. denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti, sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, quantità netta dell’alimento, termine minimo di conservazione o data di scadenza) e altri dati e informazioni utili e richieste da parte del personale ispettivo.

Il secondo intervento ha trattato “Info obbligatorie e volontarie per realizzare e comprendere l’etichetta alimentare” a cura della dott.ssa Benedetta Marinucci, tecnologa alimentare responsabile sicurezza alimentare di Studio Consa, nello specifico ha evidenziato informazioni obbligatorie, e della dott.ssa Federica D’Errico, tecnologa alimentare di Studio Consa di Termoli, in particolare si è soffermata sulle informazioni volontarie per realizzare e comprendere l’etichetta alimentare.

Il terzo contributo ha sviluppato la seguente tematica “Packaging con i superpoteri: parole e immagini che conquistano” a cura di Valeria Fanelli, art director, visual e ui designer di Kaleido11, e Adele Iasimone, copywriter e social media strategist di Kaleido11 di Termoli, nel corso della presentazione le due professioniste hanno illustrato l’intero processo produttivo per arrivare alla stampa delle etichette.

Antonio Niro di Niro Label ha illustrato il suo ruolo nel processo delle etichette in particolare la “Stampa professionale: tecnologie, materiali, finiture e ambiente. L’importanza di una stampa professionale nell’era dell’immagine. Moderatore dell’evento. Massimiliano Orlando, Confesercenti Termoli.

Il Seminario è stato un evento formativo ricco di suggerimenti e opportunità per le aziende del settore FOOD. Specifici riferimenti sono stati fatti per le etichette dell’olio e del vino, adempimenti e obblighi importanti per le aziende del settore e novità per la dichiarazione nutrizionale è stato ribadito che per le etichette dei vini la proroga in materia scade il 30.06.2024. La storia ci narra che l’etichetta era già uso in epoca romana, infatti per distinguere il vino Falerno, ottimo vino che ancora oggi viene prodotto in Campania, sulle anfore di terracotta veniva posto un cartellino, con il nome Falerno, per distinguere questo ottimo vino dagli altri. Questo interessante convegno di categoria, ci ha consegnati una riflessione, che oggi nella società dell’immagine e dei controlli alimentari europei e nazionali: “l’etichetta è un obbligo ma anche un’opportunità” e noi concludiamo con una nostra breve ma quanto efficace sintesi: “l’etichetta oggi, se fatta bene, è l’anima del commercio”. Giuseppe Alabastro.

